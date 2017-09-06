Meral Akşener'in partisinin adı değişti

MHP'den ayrılan Meral Akşener ve ekibi yeni bir parti kurma hazırlıklarını sürdürüyor. Partinin isminin Merkez Demokrat Parti olacağı konuşuluyordu ancak alınan bilgiye göre bu isim değişti

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener kendi partisini kurmak için kolları sıvadı. Birçok MHP'linin de desteğini alan Akşener'e destek veren isimlerden biri de Koray Aydın oldu. Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partinin isminin Merkez Demokrat Parti olabileceğini söylemişti. Ancak alınan bilgiye göre bu isimden vazgeçildi.



Konu ile ilgili haberi ise Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya verdi. Sarıkaya'nın köşesinden verdiği bilgiye göre partinin adı Merkez Demokrat Parti olmayacak.



Yazının konuyla ilgili bölümü ise şöyle:



MDP veya DMP adından vazgeçilmesinin bazı nedenleri var.

“Her şeyiyle taze olsun” kararlılığı nedenlerden biri...

Ayrıca geçmişte Turgut Sunalp’in kurduğu MDP’yi çağrıştıracak olması da bir başka gerekçe.

3 isim üzerinde çalışmalara ağırlık verilmiş; birilerinin önceden aynı isimle başvurmaması için sır gibi saklanıyor.

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Akşener’in parti kuruluşu için öngördüğü tarih ekim başı; en geç 29 Ekim...

SPY’de bir değişiklik olmazsa haziran öncesi yapılacak bir seçime yeni partinin katılma şansı bulunmuyor.

Bu ihtimal göz önüne alınarak örgütlenmesini tamamlayıp seçime katılma hakkı elde etmiş 3 parti yedekte tutuluyor.