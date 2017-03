Meral Akşener konuşma yaparken, ortalık karıştı

MHP eski milletvekili Meral Akşener , memleketi İzmit'te vatandaşlara seslenirken, bir grup ülkücü tepki gösterdi. Polis ve araya girenler, tepki gösteren grupla karşı karşıya gelince ortalık karışırken, Meral Akşener'in bulunduğu alana yaklaşmalarına engel olundu. Meral Akşener olayları yatıştırmaya çalıştı.



OHAL ŞARTLARINDA REFERANDUMA GİDİLMEZ



BURADA TERÖRİSTLE MASAYA OTURAN VAR MI?



SİZ BOLU BEYİNİN TORUNU OLABİLİRSİNİZ



KENDİ ÇOCUKLARINIZI GÖNDERİN

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın İzmit Fuarı'nda bulunan bir restoranda düzenlediği 'Milli İradeye Saygı' konulu toplantıya konuşmacı olarak Meral Akşener katıldı. Toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya, MHP'li eski ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Salondaki tüm sandalyeler Türk Bayraklarıyla donatılırken, girişte küçük keseler içinde kınalar ve Ümit Özdağ'ın 'Türk Milliyetçilerinden Başkanlığa Hayır' adlı kitapçık dağıtıldı. Konferansın yapılacağı salonda ve bahçede bomba olması ihtimaline karşı polisler arama yaptı. Akşener salona girdiği sırada sarılmak isteyenler kısa süreli izdihama neden oldu. 500 kişilik salonda izdiham yaşanması üzerine Akşener, konuşmasını salonun dışında yaptı. Salondakiler de dışarı çıktı. MHP eski milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Cumali Durmuş konuşması sırasında Akşener'in yanında yer aldı.Meral Akşener, Türkiye'nin bekasının oylandığının söylendiğini belirterek, "16 Nisan akşamı Türkiye'nin bekasının oylandığını söyleniyor. Doğrudur, bu bekanın ne olduğu anlatılmıyor. Biliyoruz ki sandalyelerin bekası oylanacak. Parlamenter demokratik sistemin yerine tek adamın eline bırakılmış, kaderlerimizin teslim olacağı bir referandum sürecine OHAL şartlarında gidiliyor. Kocaeli aydın ve münevver insanların yaşadığı bir şehirdir. Onlar bilir ki demokrasinin olmazsa olmazı milli iradenin tecellisidir. Milli iradenin tecellisi seçimdir. Ama seçimlerdeki rekabet ortamının da eşit şartlarda yapılması, o seçimin meşruluğunu belirtir. Yıllarca üniversitelerde bunu anlattım öğrencilerime. Sayın başbakan bir bilim kadını olarak anlattığım bu gerekçeleri yalan haline getirmiştir. OHAL şartlarında referanduma gidilmez. Ama biz her zorluklarda bunu söylemeyi başararak, sizlerle buluşarak bu referandum meşruluğunu da sağlayan, garanti eden insanlarız" dedi.Akşener hükümeti eleştirerek, "Sayın başbakan diyor ki hayır diyenler teröristtir. Yuhlamak yok. Şu meydanı dolduranlar arasında teröristlerle masaya oturan var mı? Bebek katiline bilge lider diyen, sayın Öcalan diyen var mı? Habur'dan davulla zurnayla teröristler karşılanırken, çadır mahkemesi kurulurken öğrencilerim arasından bir öğrencim aradı dedi ki, 'hocam çadır mahkemesi kuruldu. Ama Atatürk resmi ve Türk bayrağı çıkarıldı. Bunu kamuoyuyla paylaşın' dedi. O gün bakana soru sorduk. Bunlar çıktı mı diye? Ama cevap alamadık. Sizlerin içinde o çadır mahkemelerine hadi gidin kurun diye terörist karşılayan var mı? Oslo'da bu ülke kepaze edilirken, bu devlet kepaze edilirken 'Apo'yla görüşen şerefsizdir' diyen, 'gönderdiysem gönderdim' diyip bununla övünen bir yönetim anlayışının sahibi var mı? Dolmabahçe'de süs biberi gibi, cami ibriği gibi dizildiniz. Apo'nun on maddelik talimatı okundu. Peki o Dolmabahçe'de bırakın oraya gitmeyi, Tayyip beyin izni olmadan o bakanlar içeri bile giremez. O bakanların arasından buradan bir kişi var mı? FETÖ'cü deniyor. Sayın başbakan şimdi soruyorum. Türkçe Olimpiyatları'na katılıp ağlaya ağlaya 'gel hoca efendi' diyeniniz var mı? Türkçe Olimpiyatları'na sizin bizim paramızla, örtülü ödenekten para veren var mı? O gün 'Hoca efendi' dediniz bugün FETÖ'nün başından liste alarak milletvekili listesine konulanlar var. O listelere konulması için dahili olanınız var mı?" diye konuştu.Akşener, Cumhurbaşkanı'nı eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"OHAL bahane edilip herkesin ekmeğiyle tehdit edildiği bir dönemdeyiz. Her zaman bir Bolu Beyi vardır, her zaman da bir Köroğlu vardır. Siz Bolu Beyi'nin torunu olabilirsiniz ama bu cesur insanlar Köroğlu'nun torunlarıdır. Sayın cumhurbaşkanı dedi ki, 'Bu hayırcıların bir dikili ağacı yok'. Bizim gemiciğimiz yok, Hollanda'da şirketimiz, sarayımız, zırhlı aracımız yok. Büyük ayakkabı kutucuklarımız yok. Rahmetli Demirel'e bir dönem denilmişti ki ne yaptın? Rahmetlik demişti ki 'Kardeşim bu sattıklarını babamdan mı buldun?' Bizim her birimizin biriktirdikleriyle bu cumhuriyetin oluşturdukları sizin de ona buna peşkeş çekip varlık fonuna aktardığınız dikili ağaçların tamamı bizimdir."Meral Akşener'in konuşması sırasında 30 kişilik bir grup ülkücü alana gelerek tepki göstererek, restoranın önünde asılı bulunan 'Meral Akşener hayır lokması' yazılı pankartı indirmek istedi. Alan bir anda karışırken, araya girenler ile ülkücüler arasında gerginlik yaşandı. Polisler ve araya girenler, tepki gösteren grubun Meral Akşener'in bulunduğu alana girmesine engel oldu. Meral Akşener yaşananlara tepki göstererek, olayları yatıştırmaya çalıştı. Meral Akşener, "Başka anaların doğurduğu çocuklarla kabadayılık yapmak kolay. Gönderin kendi çocuklarınızı. Çoluk çocuğu iş peşinde, hepinizin çoluk çocuğu ballı maaşlar için AKP'lilerle yan yana. Bu garipleri ise yollayın buraya. Tutuklandıklarında da ortada bırakın. Ben sayın cumhurbaşkanının söylediklerini söylemeye başladım olay çıktı. Yaşasın ileri demokrasi. Siz hem Kara Fatma'nın torunlarısınız. Böyle yapın bakalım n'oluyor? 16 Nisan akşamı bütün bu zorbalıkların, baskıların karşılığı bu cesur insanlar, bu cesur kadınlar hayır diyecek, hayır diyecek. 80 milyon kere hayır diyecek" dedi.Polis tepki gösteren grubu alandan uzaklaştırdı.