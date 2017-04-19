Meral Akşener yeni parti mi kuruyor? Adı ne olacak?



Meral Akşener açıklama yaptı

Referandum sonrası MHP'de Meral Akşener'e yakın isimler bir bir istifa etmeye başlamıştı. Bu istifalar gündeme Meral Akşener'in yeni parti kuracağı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.İddiaya göre Akşener'in yeni kuracağı partinin ismi de 'Milliyetçi Türkiye Partisi' (MTP) olacak. Akşener'in yeni bir kadro hazırlığı için kolları sıvadığı da gelen bilgiler arasında. Akşener'in önümüzdeki seçimlere de bu parti ile katılacağı konuşuluyor.MHP'de muhalifler yargı kararlarıyla mevcut yönetimi olağanüstü kongreye götürmeye çalıştı ancak sürekli bir engelle karşılaştı. Referandum döneminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'evet' politikası yürütmesi de parti tabanında rahatsızlıklara neden oldu. Bunun da muhalifler için büyük bir fırsat olduğu düşünülüyor.Meral Akşener, twitter hesabından, "Parti kurma çalışmamız yoktur.YSK nın hukuku katlettiği,"abidik gubidik" işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır" açıklamasında bulundu.