MHP Adayı Mustafa Cenger: Çeşme'yi dünya konuşacak

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Mustafa Cenger, projelerini tanıttı. Dünya medyasının geçmişte Çeşme'yi konuştuğunu belirten Cenger, "Çeşme'nin şaşalı günlerini geri getirmek zorundayız. Bizim rakibimiz San Remo, Nice gibi kentlerdi. Yeniden üst klasmana dönmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Alaçatı'ya yeni bir yapı yoğunluğu getirmeyeceğini savunan Mustafa Cenger, bölgenin yükünü artırmama taraftarı. Bununla birlikte Cenger, bölgedeki sportif amaçlı kıyı balıkçılığı, sörf, yelken ve doğa sporları için rezerv alanların doğru şekilde değerlendirileceği sözünü verdi. Cenger ayrıca Alaçatı-Tursite yolunun tamamlanacağını, Tursite-Çiftlikköy arasındaki mevcut yol ve ara yollar genişletilerek standartlara uygun hale getirileceğini belirtti. Alaçatı'nın turizmdeki değerini katlamak istediklerini söyleyen Cenger, sağlık ocağı binasının yıkılması gerektiğini söylerken, yerine de ÇEŞTUR tarafından işletilecek tek katlı küçük bir bina ve çay bahçesi yapılması gerektiğini söyledi. Projeye göre sağlık ocağı ise her yerden ulaşımın ve parkın kolay olduğu belediye binasının uygun bölümüne taşınacak. Ayrıca balık mezatı arkasındaki metruk binanın da yıkılması sözü veren Cenger, yerine de Alaçatı mimarisine uyumlu dükkanların olduğu yeni bir bina yapılmasını önerdi.

Çiftlikköy'e rıhtım

Başta yatlar olmak üzere özel teknelerin yoğun olarak geldiği Çeşme'de Çiftlikköy'e rıhtım sözü veren Cenger, Çiftlikköy Balıkçı Barınağı'na köprü ile bağlanan ilave rıhtım yapma sözü verdi. Yatların kısa süreli konaklamaları ve ikmal ihtiyaçları için tasarlanacak alanın işletmesiyse Çiftlikköy Balıkçı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilecek.

TIR'lar artık kent merkezinde olmayacak

Turistik ilçenin yaşam kalitesini üst seviyede tutmak için çaba harcayacaklarını söyleyen Cenger, ilçe merkezine TIR girişi olmaması adına önlem alınacağını söyledi. Cenger, "Otoyoldan çıkan büyük vasıtaların şehre girmeden limana ulaşması için Kuşyeri'nden Çiftlikköy çevre yoluna bağlantılı yeni yol yapma sözü verdi. Projeye göre Kuşyeri'nden çıkacak olan yeni yol, Karadağ ormanlık alanın üstünden geçecek şekilde dolaşarak Kızılay Kampı üstünden Çiftlikköy yoluna bağlanacak. Ayrıca ormanlık alanın uygun bölümleri de mesire yeri olarak düzenlenecek ve vatandaşlara yeni bir soluk noktası oluşturulacak.