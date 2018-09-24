MHP af teklifini Meclis'e sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hazırladığı af tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını duyurmuştu

MHP’den yapılar açıklamada teklifin 19 Mayıs 2018 öncesindeki suçları kapsadığını belirtilerek, 19 Mayıs’a kadar olan suçlarda, 5 yıl şartlı indirim olacağını bildirildi. Teklifin yasalaşması halinde 162 bin 989 hükümlü faydalanabilecek.

MHP’nin teklifine göre, ‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak.

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLARDA AF YOK

Şartlı salıvermeden yararlanamayacak suçlar şöyle:

“Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, düşmanla iş birliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlamak, yabancı devlet aleyhine asker toplama, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslar arası casusluk, yasaklanan bilgileri temin, devlet sırlarından yararlanma hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgilerin siyasal ve casusluk maksadıyla açıklanması, taksir sonucu casusluk işlenmesi, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Orman Kanunu’ndaki suçlar ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.

Teklifin ‘genel af’ ya da ‘özel af’ olarak değil de şartlı salıverme olarak planlandığını belirten Yıldız, hafta içi diğer partilerle de bir araya gelerek görüşmelerde bulunacaklarını açıkladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Af ile ilgili düşüncemizde bir değişiklik yok. Af konusunda MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır” açıklamasını da değerlendiren Yıldız, “Henüz teklif önlerine gelmedi, görmediler. Pazartesi günü görebilirler” dedi.

5 YIL DÜŞÜLECEK

Yıldız, af için Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ı temel aldıklarını belirtti ve teklife ilişkin bir örnek verdi. Feti Yıldız’ın verdiği örneğe göre; 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre; bu cezanın 3’te 2’sini (16 yıl) cezaevinde geçiriyordu. MHP’nin teklifine göre bu cezadan 5 yıl daha düşürülecek. Yani 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 11 yıl hapis yatacak. Ceza hükümlünün kalacağı süreden düşülecek. Hükümlü, cezaevinde kaldığı süre içerisinde yeni bir suç işlerse cezasında indirime gidilmeyecek.