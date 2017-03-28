MHP Çeşme'de Meral Akşener istifası

MHP 'de istifa ların sonu gelmiyor. Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, görevinden istifa etti. Evci'nin istifası ile birlikte yönetim kurulu da topluca istifa ettiğini duyurdu.

MHP'nin İzmir Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, geçtiğimiz pazar günü yapılan Meral Akşener'in Gündoğdu mitingine katıldı. Alınan bilgiye göre MHP Genel Merkezi de bu yüzden Evci'nin istifasını istedi. Evci de yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Evci'nin istifası sonrası yönetim kurulu üyeleri de toplu halde istifa etti.Dün yazılı bir açıklama yapan Evci şunları söyledi: "Bugüne kadar Çeşme'de saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesi içinde siyaset yapmaya çalıştık. Kimsenin değerlerine laf söylemedik. Kendi değerlerimize sahip çıktık. 2012 yılından beri, Çeşme'de liderliğini yapma şerefine eriştiğim MHP'de, Çeşme'de ve Türkiye'deki birlikte görev yaptığım dünden bugüne kadar olan tüm dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Haklarınız helal edin. Bilmeden de olsa kalbini kırmış olduğumuz bir kimse dahi varsa, umarım haklarını helal ederler. Benden yana bir hak varsa ben hakkımı helal ediyorum. Görevler geçicidir, davam bakidir. Unutmayalım ki, her son başlangıçtır."MHP parti olarak referandum için 'Evet' kampanyası yapsa da parti içinde bu karara karşı çıkan çok sayıda partili de bulunuyor. MHP'den ihraç edilen Meral Akşener de 'Hayır' kampanyası için il il geziyor ve vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. MHP'de muhalif olarak bilinen isimlere destek verenlerin ise istifası isteniyor.