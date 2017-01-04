MHP'de beklenen istifa geldi!

AK Parti ile Anayasa değişikliği konusunda uzlaşan MHP'de bir istifa iddiası geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın istifa edeceği iddia edildi. İddiaya göre Kaya, AK Parti ile MHP arasında uzlaşılan partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğu ve buna 'hayır' oyu vereceği öğrenildi.



Kaya'nın bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağı bilgisi verilirken, kendisinin dün yapılan grup toplantısına katılmadığı da öğrenildi.



MHP'nin içinde anayasa değişikliği uzlaşmasına tepki gösteren milletvekillerinin olduğu öğrelmiş ve konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı.



Dün grup toplantısı sonrasında açıklama yapan Bahçeli, milletvekilerini düşüncelerini basınla paylaştığını ve kendisinin de basından öğrendiğini söyledi. Bu gibi durumların normal olduğunu de belirten Bahçeli, saygı duyduğunu açıklamıştı.



Anayasa değiştikliği Meclis'e geldiğinde 'evet' oyu kullanacağını belirten Bahçeli, onun dışında da kimseye karışamayacağını belirtti.



İSTİFA ETTİ



Anayasa değişikliği oylamasında 'hayır' oyu vereceğini açıklayan MHP Milletvekili Atila Kaya, genel başkan yardımcılığı görevini bıraktı.



Kaya istifasına yönelik şu açıklamayı yaptı: "Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir.



Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine hayır, dememi emrederken iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak halen yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum.

İstifama hiç kimse tarafından kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir. Saygılarımla."

