MHP'de Erdoğan firesi

Tayyip Erdoğan’ın AKP ile MHP tarafından ortak aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı için YSK’ya yapılan başvuruya MHP’den fire geldi

MHP'de Erdoğan firesi
04 Mayıs 2018 Cuma 10:39

MHP Grup toplantısında, Erdoğan'ın adaylığı konusunda oylama yapıldı. Oylamaya, İstanbul milletvekili Atila Kaya, Ankara milletvekili Şefkat Çetin, İstanbul milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile yurt dışında olan Grup Başkanvekili Erhan Usta katılmadı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de, Erdoğan'ın aday gösterildiği teklifin üst yazısında imzası olduğu için oy vermedi. Bir Milletvekili ise boş oy kullandı. Kaya ve Çetin'in mazeretsiz İhsanoğlu ve Usta'nın ise mazeretli olarak oylamaya katılmadığı öğrenildi.

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #erdoğan
Önceki Haber
İnce: Ben size dün mesaj verdim ama...
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Sadece İzmir'in değil bütün Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.