MHP'de muhalifler 'Hayır' için ayakta

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği referandumu için 'Hayır' kampanyasını Ankara'da başlattı

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli, AKP ile Anayasa konusunda uzlaşıp referandumda da 'Evet' vereceğini açıkladı. Bahçeli'nin bu kararı sonrası MHP'li muhalifler ayağa kalktı. Muhalif MHP'liler 'Hayır' için kampanya yürütme kararı aldı

Türkeş'in kızı da katıldı

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği referandumu için 'Hayır' kampanyasını Ankara'da başlattı. MHP'li muhalifler, eski ve yeni milletvekilleri ile ülkü ocakları eski başkanlarından oluşan 'Hayır Platformu'nun referandum için yürüteceği 'Hayır' kampanyası, bugün Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşmasına gelen partililer, davul zurna ile karşılandı. Toplantıya katılanlar, aranarak içeri alınırken, toplantı salonunun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.'Tanrı Türk'ü korusun', 'Tek adama hayır', 'Ülküm, ülkem için hayır' yazılı afişlerin yer aldığı toplantıda, 'Çırpınırdı Karadeniz' ezgileri eşliğinde Türk bayrakları dalgalandı. Kadın partililerin ellerine kına yaktığı görülürken, program öncesinde de salonda kına dağıtıldı. Toplantı öncesi, halk müziği sanatçıları konser verdi.Öte yandan muhalifler Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, sunucunun anonsu sonrası alkışlar eşliğinde salona geldi. Muhaliflerin 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşmasına MHP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de katıldı.