MHP'de şok istifa iddiası! Bugün açıklama yapacak

AK Parti ile Anayasa değişikliği konusunda uzlaşan MHP'de bir istifa iddiası geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın istifa edeceği iddia edildi. İddiaya göre Kaya, AK Parti ile MHP arasında uzlaşılan partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğu ve buna 'hayır' oyu vereceği öğrenildi.



Kaya'nın bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağı bilgisi verilirken, kendisinin dün yapılan grup toplantısına katılmadığı da öğrenildi.



MHP'nin içinde anayasa değişikliği uzlaşmasına tepki gösteren milletvekillerinin olduğu öğrelmiş ve konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı.



Dün grup toplantısı sonrasında açıklama yapan Bahçeli, milletvekilerini düşüncelerini basınla paylaştığını ve kendisinin de basından öğrendiğini söyledi. Bu gibi durumların normal olduğunu de belirten Bahçeli, saygı duyduğunu açıklamıştı.



Anayasa değiştikliği Meclis'e geldiğinde 'evet' oyu kullanacağını belirten Bahçeli, onun dışında da kimseye karışamayacağını belirtti.