MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'den itiraz!

MHP eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, partiden "usulsüz" bir şekilde ihraç edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'den itiraz!

Partiden ihraç edilen MHP eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener'den karşı hamle geldi. Akşener, avukatı Feridun Bahşi  aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç  kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Dilekçesinde, 19 Haziran 2016 tarihli MHP 6. Olağanüstü Kurultayı'na  giden süreci özetleyen Akşener, değiştirilen ya da kaldırılan eski tüzük  maddelerine göre işlem yapılamayacağını belirtti. Akşener dilekçesinde, "Bilindiği gibi partilerin en üst ve kesin karar  organının büyük kongre olduğu ve büyük kongrede alınan kararların derhal  yürürlüğe girdiği, yasa ve tüzük hükmü olduğuna göre, 19.06.2016 tarihinde  yapılan MHP 6. Olağanüstü Büyük Kongresinde alınan kararlarla birlikte eski tüzük  maddelerinin derhal yürürlükten kaldırılıp, kabul edilen maddelerin de MHP  Tüzüğü'nün 119. maddesine göre oylandığı anda ayrı ayrı ve derhal yürürlüğe  girmesi mutlak bir gerçektir. 19.06.2016 tarihinden sonra, MHP 2009 Tüzüğü'nün  değiştirilen maddelerine göre hiçbir işlem yapılamayacağı apaçık ortadadır."  ifadelerine yer verdi.

Takip eden süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "yetki ve  görevi olmadığı halde" tüzüğün yasaya ve Anayasaya aykırı olup olmadığının  inceleneceğini açıkladığını öne süren Akşener, aynı başsavcılığın, 2009  Tüzüğü'ndeki "antidemokratik ve anayasaya aykırı" bir madde olan "Merkez Yönetim  Kurulu, eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına uygun şekilde gerek gördüğü  hallerde ve yerlerde üye kayıtlarının iptaline ve yeniden yazımına karar  verebilir." düzenlemesine yönelik Anayasa Mahkemesine başvurmadığını kaydetti.

HUKUKA AYKIRI

Meral Akşener, başvuru dilekçesinde, "Yürürlükten kaldırılan tüzük  hükümlerine göre işlem tesisi hukuka aykırıdır. MHP Tüzüğü'nde 19.06.2016  tarihinde yürürlükten kaldırılan tüzük maddeleri yok hükmündedir, kabul edilen  tüzük maddeleri de mahkeme tarafından tedbir yoluyla durdurulmuştur." görüşüne  yer verdi. Kendisinin disiplin kuruluna sevkinin de parti tüzüğüne aykırı  olduğunu ileri süren Akşener, parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin gerekçeli  kararda, "Genel Başkanlık Makamının 11.08.2016 gün ve 2016/423 sayılı yazısı"na  istinaden işlem yapıldığının belirtildiğini, ancak parti tüzüğünün 79/6  maddesinde "Merkez Yönetim Kurulu, partili bir üyenin işlediği iddia olunan suçun  muhtevasını göz önüne alarak disiplin takibatının Merkez Disiplin Kurulunca  yapılmasına karar verebilir." fıkrasının yer aldığına işaret etti. Akşener, "MHP Tüzüğü'nün 47. maddesinde, Genel Başkanın görev ve  yetkileri tek tek sayılmıştır. Sayılan bu görev ve yetkiler arasında, bir parti  üyesinin doğrudan doğruya Merkez Disiplin Kuruluna sevki yoktur."  değerlendirmesini yaptı.

MHP AVUKATI BULUT'A TEPKİ

Meral Akşener, MHP avukatı ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkan  Vekili Yücel Bulut'un da görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.  MHP Tüzüğü'nün 73/2 maddesinde, "Her kademedeki disiplin kurulu  üyeleri, kongreler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyelikleri hariç  olmak üzere, partide başka bir organ veya kurulda görev alamazlar, partiye bir  hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve partiden herhangi bir surette gelir  sağlayamazlar." hükmünün bulunduğuna dikkati çeken Akşener dilekçesinde, şunları  kaydetti: "Bu hükme göre disiplin kurullarında görev yapan bir kişi, partinin  herhangi bir kurulunda veya organında görev yapamayacaktır. Eğer partinin  herhangi bir organ veya kurulunda görev yapacaksa da disiplin kurulu üyeliğinden  istifa etmesi gerekir. Disiplin kurulları mahkemeler gibidir. Verdikleri  kararlarda bağımsız, adil ve tarafsız olmak zorundadır. Kararları yasalara  yönetmeliklere ve vicdanlarına göre kimsenin etkisi altında kalmadan ve taraf  tutmadan vermek zorundadır."

MDK üyesi Bulut'un tarafsız olması gerektiğini belirten Akşener, bunun  aksine Bulut'un resmi sosyal medya hesabından da kendisi aleyhine ifadeler  kullandığını aktardı. Akşener, bir kişinin hem davacı vekili hem de karar organı  olarak görev yapamayacağını bildirdi.

KARARA KARŞI HUKUKU YOLLAR AÇIK DEĞİL

MHP eski milletvekili Akşener, MDK tarafından kendisi hakkında verilen  8 Eylül 2016 gün ve 28 sayılı parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası kararında,  karara karşı başvuracağı hukuki yollar ve süreler açıkça gösterilmediğinden, bu  kararın usulü eksiklik yönünden de esasına girilmeden iptaline karar verilmesi  gerektiğini iddia etti. Savunma istem yazısında isnat edilen fiil ve eylemlerin neler  olduğu, her fiil ve eylemin tüzüğün 11. maddesinin hangi bendini ihlal  ettiğinin açıkça belirtilmeyerek savunma hakkının kısıtlandığını belirten  Akşener, dilekçesinde MHP Merkez Disiplin Kurulunca "haksız ve hukuksuz olarak"  verilmiş bulunan 8 Eylül 2016 gün ve 28 sayılı siyasi parti üyeliğinden kesin  çıkarma cezasının iptaline karar verilmesini istedi.

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