MHP İzmir'de bir isim istifa etti

MHP İzmir'den bir istifa haberi geldi. İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu , partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Referandum sonra MHP İzmir'den bir istifa haberi geldi. Alınan bilgiye göre eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi MHP'den istifa ettiğini duyurdu.İstifası ile ilgili açıklama yapan Dervişoğlu, kararının kendi şahsi kararı olduğunu ve yeni bir parti kurmakla alakası olmadığını söyledi.Ülkeye hizmet etmeyen bir siyasi kurumla adının anılmasını da doğru bulmadığını belirten Dervişoğlu, bu yüzden de istifayı tercih ettiğini anlattı.Bundan sonrası için ise bir planının olmadığını anlatan Dervişoğlu, 'Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun' dedi.Referandum sonuçlarını da değerlendiren Dervişoğlu, YSK'nın referanduma düşürebileceği kadar gölge düşürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' dediğini de hatırlatan Dervişoğlu, 'Allah memleketimizin yardımcısı olsun' şeklinde konuştu. (Hürriyet)