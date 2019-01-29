MHP: İzmir oyun sahası değildir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de açıklanan adaylarına bir tepki de MHP'den geldi. MHP'nin Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin ve Ar-Ge'den sorumlu il başkan yardımcısı Cumhur Bulut, "İzmir bir oyun sahası değildir. İzmirlilerin iradesi ile oyun oynanamaz. Orası olmadı buradan aday yapalım diyerek aday rotasyonu yapmak İzmir'e saygısızlıktır" açıklaması yaptılar.

Cumhur İttifakı olarak seçimlere giren MHP'nin İzmir İl Teşkilatı seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar MHP'nin İzmir'de seçime gireceği beş ilçe için hazırlıklarını tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatı'nda gözler rakipleri CHP'nin adaylarına çevrildi. Dün sabaha karşı açıklanan CHP İzmir adaylarının bazılarının aday adayı oldukları bölgelerden değil de farklı ilçelerden aday gösterilmesine tepki gösteren İl Başkan Yardımcıları Cumhur Bulut ve Serdar Seçgin "bu durum jakoben bir anlayıştır. Ben istediğimi istediğim yerden aday gösteririm, ne adaylar ne de İzmirliler bizim uygulamalarımıza karışmaz" diyerek tepki gösterdi.

Seçgin: İzmir'in iradesiyle dalga geçemezsiniz

İzmir'in güçlü ve de köklü bir demokrasi geleneği olduğunu söyleyen MHP İzmir'in Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin açıklamasını şöyle sürdürdü: Yaptım oldu ve istediğimi istediğim yerden aday gösteririm, diyerek tepeden inmeci bir politika ortaya koyan CHP, bu anlayışıyla İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir. Demokratik ve siyaset etiğine yakışmayan bu tutum hiçbir meşru gerekçeyle açıklanamaz. Aday adaylığını Çiğli'den koyan birinin CHP üst yönetince Narlıdere'ye kaydırması tamamen iradelerin ipotek altına alınmasıdır. İzmirliler de bunun gereğini yapacaktır.

Bulut: İflas etmiş bir siyaset pratiği

CHP'nin yerel yönetim anlayışının çağdışı olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen MHP İzmir'in AR-GE'den sorumlu il başkan yardımcısı Cumhur Bulut ise "Dün yapılan aday açıklamaları ve değişiklikler aslında CHP'nin iflas etmiş bir siyaset pratiğinin göstergesidir. Bu yöntemle aday açıklama tek partili dönemden kalma bir zihniyetin tezahürüdür. Narlıdere'ye Çiğli'den, Çiğli'ye de Narlıdere'den aday çıkarmak komik değilse nedir? Geçtiğimiz dönem Karşıyaka'ya Konya Ereğli'den aday getirmişlikleri de vardı ama bu defa gerçekten zihniyetlerinin çöktüğünü gördük" dedi.