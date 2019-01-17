MHP İzmir projelerini Zeybekci'ye sunacak

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir AR-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, CHP’nin belediyecilik anlamında yıllardır şehre hiçbir katkısının olmadığını söyledi

İzmir’in vizyonsuz bakış açılarıyla yerinde sayan bir şehir haline geldiğini savunan Bulut, “İzmir hapsolmuş, rehin alınmış gibi. Biz İzmirliler, bu şehirde yaşam sürenler, bu kentte iş yapanlar da esir şehrin insanları haline geldi. Şehir, maalesef bir adım öteye geçemiyor, gelişmişlik gösteremiyor” dedi. Bir yerden bir yere rahatça gidilemeyen bir kentte başarılı bir yerel yönetimden söz edilemeyeceğini de ifade eden Bulut, “Ulaşım, altyapı ve çöp sorunlarını çözememiş bir kentte belediyemiz başarılı diyemezsiniz” diye konuştu.

Projeler Zeybekçi’ye verilecek

Yerel Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ile birlikte giren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı hazırladığı projeleri ittifakın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’ye sunmaya hazırlanıyor. İzmir’in ana sorunları için çözüm önerilerini içeren projelerde gençlik ve spor, yeşil alan, ulaşım, turizm ve toplu taşıma gibi konular yer alıyor. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren AR-GE komisyonundan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut yaptığı açıklamada, “Esir şehrin insanları gibi yaşıyoruz. İzmir tarihi misyonundan çok uzak. CHP belediyeciliği İzmir’in de İzmirlilerin de kıymetini bilemedi. Bir semtten bir semte gitmek saatler alıyor, toplu taşımadaki dengesizlik şehir yaşantımızı zorluyor. Hemşehrilerimiz çok daha kaliteli hizmetleri hak ediyor.”

Dünyaya cevabımızdır



Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin dünyaya verdiği en güçlü cevap olduğunu da sözlerine ekleyen Bulut, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi Türk Milletinin beka meselesinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Artık bizim için bu meseleden daha önemli bir mesele yoktur. Cumhur İttifakı dünyaya verdiğimiz en güçlü cevap ve yarınların milli birlik buluşmasıdır. Yerel seçimlerde İzmir’de ve Türkiye’de kazanacağımız başarı üzerimize oynanan bütün oyunları bozacaktır” açıklamasını yaptı.

8 bin 500 yıllık İzmir

Cumhur Bulut, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; “Geçmişi 8 bin 500 yıllık İzmir’i bu denli köşeye sıkıştırılmış göremezsiniz. Atatürk’ün, Kuva-i Milliye’nin ve Cumhuriyetin şehri ama atılım yapacak yerel idarecileri yok. İzmir slogan belediyeciliği ile yönetiliyor. Bunu durdurmak lazım, İzmir’i tarihi misyonuna tekrar taşımak iktiza ediyor. İzmir hapsolmuş bir şehir, bizler ise esir şehrin insanları gibiyiz. Bu durumdan kurtulmalıyız. Cumhur İttifakı İzmir için büyük bir şans, çok iyi değerlendirileceğine inanıyoruz.”