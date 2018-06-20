MHP'li aday: Benim için kara propaganda yapıyorlar, Atatürkçü diyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu birinci sıra milletvekili adayı Adem Evcil, bir toplantıda yaptığı konuşma sosyal medyada tepki çekti. Evcil, "Hakkımda kara propaganda yapıyorlar, Atatürkçü diyorlar" ifadelerini kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu birinci sıra milletvekili adayı Adem Evcil, parti toplantısında yaptığı konuşma ile sosyal medyada tepki çekti.

Vekil adayı Adem Evcil'in konuşması toplantıya katılan bir başka partili tarafından kaydedildi. Evcil konuşmasında, "Şimdi birçok yerde kara propaganda yapmaya başladılar. O kadar kara propaganda yapıyorlar ki bazen duyduklarım karşısında şok oluyorum. Çocukluğum Kur'an kurslarında geçti. Babam imam hatip lisesi mezunu, bütün öğrenim hayatını orada tamamladı. Adam diyor ki Adem başkan koyu solcuymuş, Atatürkçüymüş. Bunu söyleyen kim? Bunlar" ifadelerini kullandı.