MHP'li aday Nihat Atlı, işi başka boyuta taşıdı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz

Seçmenlerin asfalt dökmek, çöp toplamak gibi görevleri lâyığıyla yerine getireceğini düşündüğü kişileri seçmek için sandığa gideceği 31 Mart öncesinde adaylarda iş çığırından çıktı.

Meydanlarda belediyecilik dışında her şey konuşuluyor, tepenin gündemi başka dili sert olunca alt kademelerde söylenen sözlerin şirazesi kayabiliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeyi yönetmeye talip olan MHP'li adal Nihat Atlı da bu dengesizlikten nasibini alanlardan biri. Atlı, seçim çalışması sırasında şu ifadeleri kullanıyor:

İki parti, tek parti olduk. Tek partinin adına da ‘Cumhur İttifakı’ dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu ‘cumhur ittifakı’yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta anasını belleyeceğiz arkadaşlar.