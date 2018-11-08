MHP'li Erdem, organlarını bağışlayacağını açıkladı

MHP Milletvekili Arzu Erdem, organlarını bağışlayacağını açıkladı

MHP'li Erdem, organlarını bağışlayacağını açıkladı
08 Kasım 2018 Perşembe 15:52

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağışı Haftası olduğunu bildirdi. Arzu Erdem, organ bağışının hayat kurtarmak anlamına geldiğini belirterek, "Bir gün herkesin başına bu durum gelebilir. Organ bağışı son derece önemli. MHP olarak bu konuyla ilgili büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Herkesin organlarını bağışlaması gerekiyor. Kadınlar bu konuda başı çekiyor. Ben de bu hafta organlarımı bağışlayacağım. Bağış yaparken özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları, gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları ve koruculara ihtiyaç halinde öncelik verilmesi gerekiyor. Gazi ve gazi yakınları ile şehit ailelerine bazı hakların verilmesi noktasında kanun tekliflerimiz bulunuyor. Gazilerimiz ve yakınları ile şehit ailelerinin haklarını korumalıyız. Onlar için yapılacak her şey helaldir ve fazla değildir" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #Arzu Erdem #organ #organ bağışı
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