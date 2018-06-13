MHP'li Keskin: Erdoğan'ın hırsız olduğunu biliyorum zaten ama...

10 Haziran’da gerçekleşen MHP İzmir merkezli bölge istişare toplantısına katılan MHP il yönetim kurulu üyesi Namık Tuncer, MHP Narlı Dere İlçe Başkanı Metin Keskin ve MHP İzmir İl yöneticisi Milletvekili eski dönem adayı Rahime Dönmez, 24 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu

Burcu Özkan- Seçim çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini söyleyen MHP il yönetim kurulu asil üyesi Namık Tunçer, “24 Haziran seçimlerinde en göze çarpan unsur, Atatürk’ün propaganda aracı olarak kullanmasıdır. Bunu kesinlikle yanlış buluyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisİ olarak liderimiz Devlet Bahçeli’nin çizdiği politikaları takip ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dürüstçe ve manipüle etmeden. Bunu gören başka partilere oy veren vatandaşta bu seçimlerde MHP ye oy vereceğini söylüyor” dedi.

Önümüzdeki 5 yılda daha güzel çalışmaların gerçekleşeceğini belirten Tunçer,”Cumhur ittifakı başından beri belli birşeydi. Millet ittifakına ise kesinlikle karşıyım çünkü onlar bizim ülkücü şehitlerimizi şehit eden insanlarla ittifak kuruyorlar. Chp’nin yaptığı her hareket başlı başına yanlış. Meral Akşener’in ise bizim oyları böleceğini hiç düşünmüyorum. Kendisi milletvekili adayı bile olamadı. Muhtemelen seçimden sonra partisinide kapatır” şeklinde konuştu.

Birinci turda cumhur İttifakı kazanacaktır

Anket sonuçlarının Cumhur ittifakından yana olduğunu ifade eden MHP İzmir İl yöneticisi Milletvekili eski dönem adayı Rahime Dönmez, “ Cumhur ittifakı başarılı olacaktır diye düşünüyorum çünkü işin sonuna yaklaştıkça insanlar sorunlara gerçekçi çözümler bekliyor. Çalışmalar herkes tarafından görülüyor o yüzden bu çözümü de Millet ittifakının yapamadığı ortada. Büyük ihtimalle birinci turda Cumhur ittifakı kazanacaktır” diye konuştu.

Eğer İyi Parti yüzde 14’ü geçerse İzmir’de yaşamayacağım

Muharrem İnce’nin oyları İyi Parti’den topladığını vurgulayan Dönmez, “İyi parti kimden oy alacağını sanıyor. Biraz CHP’den biraz AKP’den alsa bile toplamda yüzde 14 ü geçemez. Eğer geçerse bende İzmir’de yaşamayacağım. Bunun olmayacağı çok açık. Yıllardır yapılan seçim sonuçları zaten Cumhur ittifakının kazanacağını doğruluyor. Muharrem İnce yüzde 28 leri zorlar. MHP’nin de sanıyorum 120 milletvekili çıkarma şansı var. İzmir’den 1 ya da 2 tane çıkacaktır. Gerçekçi olmamız gerekiyor dolayısıyla öngörebildiğimiz kadarıyla 4 milletvekili İzmir’e gider diyebiliriz” diye söyledi.

Erdoğan’ı sevmiyoruz diyenler sahtekardır

Vatandaş eğer millet, bayrak ve devlet düşüncesiyle hareket ederse MHP’nin başarılı olacağını dile getiren MHP Narlı Dere İlçe Başkanı Metin Keskin, “Seçimin yaklaştığı bu noktada gerçekçi bir siyaset yürütmeliyiz. AKP’nin oyu MHP’ye bizim oyumuz da AKP’ye gider. Bizden İYİ partiye hiçbir geçiş olayacaktır. Tayyip Erdoğan’ı sevmiyoruz diyenler; Gerçeklere kendilerini kapatmış yalancı ve sahtekarlardır. 14 milyon insanın sandığa gitmediği bir yerde Recep Tayyip Erdoğan 21 milyon oyla başarılı çıkıyor. Burada 57 milyon seçmenden söz ediyoruz. Yani 40 milyonun 21 milyonu Erdoğan’a oy veriyor. Daha geriye gidelim... Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Başkanı olduğunda aldığı oy yüzde 21 idi. O durumda sol parti ikiye ayrılmıştı. Aldığı oy yüzde 38 iken bir de Erdoğan’ı istemediklerini söylüyorlar sonra bir de CHP cemiyeti bize diyor ki neden AK Partiyle ittifak kurdunuz? Yahu sen HDP ile yapıyorsun. Senin ki normalde benim ki mi anormal. Tamam ben Tayyip Erdoğan'ın hırsız olduğunu biliyorum zaten ama sen vatan haini ile beraber hareket ediyorsun” dedi.

İzmir’de toplumsal barışı sağlamak için siyaset yapılmıyor

Türkiye genelinde sandığa giden seçmen sayısının en fazla İzmir’de olduğunu söyleyen Keskin,” İzmir yüzde 85 ile akıllı bir seçmene sahip ama burada şunu söyleyeyim toplumsal barışı sağlamak için siyaset yapmıyorlar İzmir’de. Sen - ben kavgası oluyor. Millet, bayrak anlayışı unutuluyor. Daha önceden ülkücü denildiğinde ürküyordu insanlar kafada böyle bir olgu vardı.şunu söyleyim bir milliyetçi var bir ülkücü var. Biz kendimizi ülkücü kabul ederiz. Çünkü ülkücü işin mutfğında duran gerçekten bu işin temel baş yapıtından biridir. Ama milliyetçi her partide vardır. Akp , mhp chp.. vardır. Milletini bayrağını sever. Ama bizim amacımız o insanların biz ülkücüleri tanıyıp benimsemesidir” dedi.

Muharrem İnce’nin gelmesi Meral Akşener’i bitirdi

Muharrem İnce’nin adaylığa gelmesinin Merak Akşener’in şansını bitirdiğini ifade eden Metin Keskin,” Kim olursa olsun siyaset yaparken gerçekçi olsun. Muharrem İnce’nin gelmesi Meral Akşener’i bitirdi. Bu yüzden şansı çok az. Ayrıca biz türk milleti olarak ataerkiliz. Bana daha hayatım boyunca hanımım dışarda ‘Yürü git başımdan defol’ dememiştir. Ülkeyi yönetemeye aday bir kadın Meral Akşener ama herkesin ortasında kocasına defol git dedi. Beni mi yönetecek. Yaptığı yanlışlara bir örnek vereyim; Seçim çalışmasında birgün iyi partinin otobüsü yanaştı. 20- 25 tane kadın indi. Hepsinde eşarp. Bir de baktım ki 3 tanesi günlükçü kadın. Tanıyorum. Napıyorsunuz dedim. Başkanım biz günlükle çalışıyorz dediler. Ne anlatayım artık. Parayla böyle birşey yapılmasını siz değerlendirin” şeklinde konuştu.