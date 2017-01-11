MHP'li o vekilden açıklama: Oyunun rengi değişti mi?

Yeni Anayasa'ya 'hayır' diyeceğini açıklayan MHP'li vekil Yusuf Halaçoğlu, Bahçeli ile görüştükten sonra kararının değişmediğini söyledi

MHP ve AKP kendi arasında uzlaşarak Anayasa Değişikliği'ni Meclis'e taşıdı. Ancak bazı MHP'li vekillerler bu değişikliği kabul etmediklerini söyledi. Bu vekillerden biri de MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Halaçoğlu, dün anayasa görüşmelerinin sürdüğü sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Halaçoğlu'nun anayasa konusundaki kararının değişmiş olup olmadığı merak konusu oldu. Halaçoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Bahçeli'nin sohbet etmek için kendisini çağırdığını belirten Halaçoğlu, ülke meseleleri ve anayasa değişikliği konusunda görüştüklerini belirtti. Bahçeli'nin kendisine fikirlerine saygı duyduğunu söylediğini de belirten Halaçoğlu, kendisinin de teşekkür ettiğini vurguladı. Anayasa değişikliği konusunda endişelerini dile getirdiğini de belirten Halaçoğlu, görüşmenin güzel geçtiğini söyledi. Halaçoğlu, bu görüşme sonrasında fikirlerinde ve endişelerinde bir değişiklik olmadığını 'hayır' fikrinin devam ettiğini de belirtti. Kendisinin ikna edilmeye çalışıldığı iddialarına da yanıt veren Halaçoğlu, Bahçeli'nin böyle bir istekte bulunmadığını da söyledi.



İşte o açıklama:



