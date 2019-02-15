MHP'li Şahin: Kürt kardeşim oyuna gelmez

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin HDP Eş-Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “CHP’ye destek” ve “Kürdistan” ifadelerinin geçtiği açıklamalarına karşı sert tepki verdi. Şahin, “Sayın Bahçeli’nin ‘Beka Sorunu’ dediği işte tam da budur. PKK uzantısı olan partinin temsilcileri Türk Milletini bölmek isteyen emperyalistlerin uşağı olmuşlar, fakat Doğu ve Güneydoğulu Kardeşlerimiz onların oyununa gelmeyecek, CHP, İP ve HDP’ zilletine geçit vermeyecek” dedi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, HDP Grup Toplantısında konuşan Eş-Genel Başkan Sezai Temelli’nin “Batıda CHP’ye destek vereceklerini, Kürdistan’da da kazanacaklarını” ifade etmesi bizi şaşırtmadı. Liderimiz “CHP, İYİ Parti ve HDP’nin zillet ittifakı oluşturduklarını, bu oluşumun da Türkiye’ye “beka” sorunu yaşatacak bir yapılanma olduğunu aylar önceden söylemişti. Onun haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Malum zat konuşmasında alenen bölücülük yapmış ve gizli hedeflerini itiraf etmiştir. Fakat biz Türkiye’yi bunlara teslim etmeyeceğiz” diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.

CHP-İP ve HDP Ortaklığı Tartışılmaz

Daha önce HDP İzmir İl Başkanlarının da benzer amaçlarla CHP’ye destek vereceklerini söylediğini de hatırlatan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, “CHP-İP ve HDP ortaklığı açığa çıkmıştır. Artık taşlar yerine oturmuş ve zillet ittifakının hangi şer odaklarına hizmet ettiği ortaya çıkmıştır. Yapılacak yerel seçimlerin de sadece belediye seçimleri olmadığı şimdi çok daha rahat anlaşılmıştır. Cumhur İttifakı işte bu nedenle milli birliğin teminatı ve güç merkezidir.” Dedi

Oyuna Gelmeyin

“Onlar İstanbul’u CHP’ye, Ankara’yı İP’e ve İzmir’i de HDP’ye vererek paylaştıklarını sanıyorlar, ama Türk Milleti bu zilleti durduracak ve onlara hak ettiği cevabı verecektir” diyerek sözlerini sürdüren İl Başkanı Şahin Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımıza da seslendi. Şahin, “Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan, dini bir, özü bir ve kökü bir kardeşlerim, Güzel Ülkemizin batısında hayatını sürdüren doğu ve Güneydoğulu kardeşlerime buradan sesleniyorum; Binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu kutlu vatan toprağına kast eden düşmanlara hizmet edecek zillete fırsat vermeyin. Artık gizli planlar ortaya çıkmış, taşlar yerine oturmuş ve bölücülük itiraf edilmiştir. Siz oyuna gelmeyin. Bu vatan, bu bayrak, bu millet ve bu devlet hepimizin. Birlikte sahip çıkalım Cumhur İttifakı bütünleştirici anlayışında buluşalım”