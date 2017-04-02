MHP'li Tanrıkulu: Muhtarlıklar kapatılmayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda muhtarlar, STK temsilcileri ve partililerle bir araya gelen Tanrıkulu, “Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP'nin anayasa değişikliğiyle muhtarlıkların kapatılacağı yönündeki iddiasının gerçek olmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:



“Yeni anayasa değişikliği için bir takım ifadeler kullanılıyorlar bunların başında da muhtarlıklar geliyor. CHP bu kadar basit iftiralar atmamalı. Muhtarlıkların kaldırılması imkansızdır. Anayasa bu konuda sabittir, açıktır. Bu anayasa MHP garantisi altında hazırlanmıştır. Muhtarlar da bu garantinin ve yerel yönetimlerin belkemiğini oluşturmaktadır. Burada MHP'nin derdi birilerinin başkan olması değil, devletin ve milletin bekasıdır."



"BİZ BU VATANIN KARA SEVDALILARI VE BU MİLLETİN DELİLERİYİZ"



MHP'li Tanrıkulu, anayasa değişikliği için MHP'den çok fire olacağı yönündeki iddiaların da gerçek olmadığını belirterek, "Devleti kuran irade ve devletin ruhu MHP'nin temsil ettiği ruh ve iradedir. Bu da Atatürk ve silah arkadaşlarının yoludur. Ne yıkıcı solun ne de parti içindeki muhalefetin istemesiyle Türk milliyetçileri yolunu değiştirmez. Bizim bu ülke için bir yeminimiz var. Her zorlu şartta devletimiz ve milletimiz için gövdemizi ortaya koyarız. Çünkü biz bu vatanın kara sevdalıları ve bu milletin delileriyiz" dedi.

Kaynak: