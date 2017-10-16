"MHP'lilerin yüzde 67'si Akşener'in partisine oy verecek!"

MHP'den ihraç edilerek devre dışı bırakılan Meral Akşener, kendi partisini kurmak için harekete geçti. Deneyimli siyasetçileri de partisine dahil eden Akşener'in partisine MHP'lilerin yüzde 67'sinin oy vereceği ileri sürüldü

MHP'li muhaliflerin kongre çalışmalarının önü yargı ile kesilmişti. Bunun üzerine muhalif isimlerden Meral Akşener, kendi partisini kurma kararı aldı. Akşener'e çok sayıda MHP'li de destek oldu. MHP'li üyeler toplu halde istifalarını bildirerek Akşener'e destek olacaklarını açıkladı.



Önde gelen isimleri de partisine eklemeye çalışan Akşener'in ekibinin yaptığı çalışmalara göre, partiyi oransal olarak MHP tabanı desteklerken, sayısal olarak ise en fazla AKP tabanı destekliyor.



1 Kasım seçimlerinde MHP'ye oy verenlerin yüzde 67'sinin Akşener'in partisine oy vereceği konuşulurken, Akşener'e destek vereceklerin büyük çoğunluğunu ise büyükşehirlerde yaşayanlar oluşturuyor.



Öte yandan Akşener'in partisinin 'milliyetçilik' kavramı yerine de 'vatanseverlik' kavramının ön plana çıkacağı öğrenildi. Bu sayede Akşener'in milliyetçi olmayan kesime de hitap etmesi bekleniyor.



Akşener'in partisinin en az yüzde 30'luk kısmının kadınlardan oluşacağı öğrenilirken, milletvekillerinin de önseçimle belirlenmesi maddesi tüzükte yer alıyor.



Başka bir iddiaya göre ise Akşener, daha önce CHP'den Ankara adayı olan Mansur Yavaş'ı aday gösterebileceği konuşuluyor. (Cumhuriyet)



