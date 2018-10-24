MHP'nin Ankara adayı büyük şaşkınlık yaşattı!

AKP ile sürdürdüğü 'Cumhur İttifakı'nı askıya alan MHP'nin, mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'i göstereceği öğrenildi

Cumhur İttifakı’nın dün resmen askıya alınmasının ardından MHP’den flaş bir hamle geldi. MHP’li kaynaklar yerel seçimlerde Ankara’dan, Melih Gökçek’i aday göstermek istediklerini açıkladılar.

İddia üst düzey MHP’yi yöneticiler tarafından da doğrulandı.

GEÇEN SENE İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Melih Gökçek son yerel seçimlerde AKP’nin adayı olarak başkanlık koltuğuna oturmuş, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ise Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası görevinden istifa etmişti.

Gökçek, 1994’den beri Ankara’nın belediye başkanıydı.

TEMMUZ AYINDA BİRARAYA GELMİŞLERDİ

Melih Gökçek, 6 Temmuz günü Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmişti. Ziyarette Gökçek, Bahçeli’ye “Allah Kapıları Açandır” yazılı bir kase hediye etmişti. Gökçek ziyareti “Seçim başarısı dolayısıyla bugün Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. Seçim sonuçlarının MHP’ye, AK Parti’ye ve mazlum milletlere hayırlar getirmesini dilediğimi ifade ettim. Ve Osmanlı motifleriyle işlenmiş, üzerinde ‘Allah kapıları açandır’ yazılı kase hediye ettim.” ifadeleri ile duyurmuştu.