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    • MHP'de ihraç depremi. Çağrı heyeti de ihraç edildi

    Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Kurultay Çağrı Heyeti'nde bulunan Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, katılanların Oy birliği ile karar verildiğini açıkladı

    21 Eylül 2016 Çarşamba 12:56
    MHP'de ihraç depremi. Çağrı heyeti de ihraç edildi
    MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk'ün yaptığı yazılı açıklama şöyle;

    "Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunan Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulu'nca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile, Milliyetçi Hareket Partisi MHP Aksaray İli, Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Ayhan Erel'in, MHP Trabzon İli, Vakfıkebir İlçe Teşkilatı üyesi Ali Sağır'ın, MHP Bursa İli, Nilüfer İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet Bilgiç'in her biri için ayrı ayrı olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 - (c) , (e) , (g) , (h) ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, 21.09.2016 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Mhp, Mhp Ihraç, Mhp çağrı Heyeti

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