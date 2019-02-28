MHP’nin yeni Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı

İzmir’de, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ancak adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülen Buğra Akın’ın, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itiraz reddedildi. Adaylığı kesin olarak düşen Akın’ın yerine, avukat olan Sema Akıncı, aday gösterildi

MHP’nin yeni Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı
28 Şubat 2019 Perşembe 15:09

İzmir’de, MHP’nin Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Buğra Akın’ın adaylığı, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. YSK'ya yapılan itirazdan da sonuç alamayan ve adaylığı kesin olarak düşen Akın’ın yerine, MHP yeni bir ismi aday gösterdi. Buna göre, Dikili’de avukat Sema Akıncı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçimlere katılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dikili #mhp #aday #sema akıncı
Önceki Haber
Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'ndan istifa etti
Sonraki Haber
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.