Millet İttifakı'nda tek liste formülü

İzmir'de Büyükşehir ve 23 ilçede ittifak yaparak seçimlere katılacak olan CHP ve İYİ Parti'nin Meclis Üyesi adayları CHP çatısı altında, tek listede yarışacak

Burcu Özkan- 24 Haziran Genel Seçimleri'ne "Millet İttifakı" adıyla birlikte katılan CHP ve İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de ittifakını sürdürme kararı almıştı. Anlaşmaya göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra 23 ilçede İYİ Parti, CHP'yi destekliyor, Tire ve Kiraz'da ittifakı İYi Parti temsil ediyor; Konak, Karşıyaka, Selçuk, Torbalı ve Urla'da ise iki parti de kendi adaylarıyla yarışa giriyor.

Meclis üyeliğinde CHP çatısı

Başkan adaylarına ilişkin sürecin netleşmesinin ardından gözlerin çevrildiği Belediye Meclis Üyelikleri hakkında da iki partinin yaptığı anlaşma belli oldu. Buna göre, ittifak kapsamına alınan tüm ilçelerde seçime tek liste olarak girilecek. Meclis Üyesi olmak isteyen İYİ Parti'liler, İzmir İl Başkanlığı'nın yaptığı bilgilendirme üzerine partilerinden istifa etmeye başladı. İYİ Parti'den ayrılan aday adayları, üyeliklerinin Yargıtay tarafından sonlandırılmasının ardından CHP'ye üyelik başvurusu yapacak. Listelerin seçim kurullarına teslim edilmesi gereken son tarih olan 19 Şubat'a kadar, Meclis Üyesi adayları iki parti tarafından değerlendirilecek ve başvuru yapılacak.

Sayı belli değil

İttifakın listesinde yer alacak isimlerin kaçının CHP'li, kaçının İYİ Parti'li olacağı konusunda ise henüz net bilgi yok. CHP'li başkan adaylarıyla yarışılacak olan ilçelerde İYi Parti'li başkan yardımcılarının olacağı iddia ediliyor.