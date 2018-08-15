Milletvekili Tacettin Bayır: Seçimden sonra kurultay toplanır

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, olağanüstü kurultay isteyen ve 12 Ağustos'ta Ankara'da toplanan muhalifler için 'İmza işi bitti artık' değerlendirmesinde bulundu. Kurultayın yerel seçimlerin yakın olması nedeniyle yapılmadığını savunan Bayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle yerel seçimlerden sonra kurultayı toplayacağını düşündüğünü söyledi

CHP'de olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen delegelerin topladıkları imzalar, genel merkez tarafından 'yeterli sayıya ulaşamadığı' gerekçesiyle kabul görmeyince, muhalifler bu kez de 12 Ağustos'ta Ankara'da toplandı. Parti içi muhalif kanadın hamlelerini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, imza işinin artık bittiğini söyledi. Bu konuyu medyada, kamuoyunda tartışmayı doğru bulmadığını belirten Tacettin Bayır, yeterli sayıda imza toplanamadığını savundu. Buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden sonra kurultayı toplayacağını düşündüğünü dile getiren Bayır, "Genel Başkanın koltuğuna sıkı sıkı sarıldığını düşünmüyorum. Sadece yerel seçimlerin yakın olması ve baskın bir yerel seçim ile karşılaşacağımızı düşündüğü için kurultay yapılmadı. Ama aynı zamanda yeterli sayıda imza da toplanamamıştı" dedi.

'GÜVENOYU ALIRDI'

Yerel seçim tarihinin uzak olması halinde kurultayın toplanabileceğine işaret eden Bayır, "Yerel seçim tarihi yakın olmasaydı, imza toplanmasa bile, Sayın Kılıçdaroğlu kurultayı yapabilirdi. Çok da güzel bir güvenoyu alırdı. İmza verenlerin büyük bir bölümünün genel başkan ile problemlerinin olmadığını, genel merkez yönetiminden şikayetçi olduklarını düşünüyorum. Genel merkez de A takımında gerekli değişikliği yaptı. Bunun bir miktar rahatlattığını düşünüyorum. İmzacıların sayısının şu anda yarı yarıya düştüğünü söyleyebilirim" diye konuştu.

'ADAYLAR ÖNSEÇİMLE BELİRLENMELİ'

Yerel seçimler için de açıklamalarda bulunan Bayır, İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesi'nin, hem de ilçe belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, sandık kurulmasından yana olduğunu açıkladı. CHP'li Bayır, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için sandık kurulmasından yanayım. Sandık kuralım, ön seçim yapalım. Yüzde 50 kimin belediye başkanı adayı olmasına partililer karar versin. Yüzde 50 de sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyası. Yapılan her iki kamuoyu yoklaması sonucunda kiminle en fazla oyu alıyorsak, onunla yola çıkalım. Gerek parti örgütünün, gerekse sivil toplum örgütlerinin gönlünü böylece almış oluruz. Zaten onlar en iyi İzmir'e kimin hizmet edeceğini bilirler. Böylece ne genel başkan ve genel merkez yöneticileri zan altında kalmaz. 'Şunu mu aday gösterseydik, bunu mu aday gösterseydik. Şu gerekçeyle mi kaybettik' gibi şeyler ortadan kalkar. 2014 seçimlerinde 8 ilçeyi kaybettik. Hangi gerekçelerle? Biri diğerini istemedi, diğeri küstü başka partiden aday oldu. Birini genel merkez doğru göstermedi. Bu tip tartışmalar da bence biter" dedi.