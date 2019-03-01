Milletvekillerinden Suat Nezir'e destek

CHP'de PM ve MYK kararıyla Buca Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan, ancak YSK’ya listelerin verilmesine saatler kala ismi geri çekilen Suat Nezir’e 8 İzmir milletvekilinden destek geldi. Vekiller, Nezir'in hâlâ açık bunuan seçim ofisini ziyaret ederek, Genel Merkez'in kararını doğru bulmadıklarını ifade ettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin MYK ve PM kararıyla Buca Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen, aday tanıtım toplantılarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından halka takdim edilen ve bizzat yine Kılıçdaroğlu tarafından Bucalılara emanet edilen, ancak adaylığı son gün geri çekilen Suat Nezir, CHP'li 8 İzmir milletvekilinin desteğini aldı.

Mehmet Ali Çelebi, Kani Beko, Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, Sevda Erden Kılıç, Tacettin Bayır ve Özcan Purçu, Suat Nezir'in hâlâ açık olan seçim ofisine ziyarette bulundu. Nezir’e destek veren milletvekillerinin açıklamaları şöyle:

Bayır: Buca yanıyor

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: Ne yazık ki CHP gibi bir partide olmaması gereken şeyleri görüyoruz. Ben 36 yıldır siyaset yapıyorum. İlk defa yaşamında bir genel başkan yardımcısının, İzmir’i tanımayan, İzmir’in coğrafyasını bilmeyen, tabandan kopuk insanların, bu sürece dahil olduğunu gördüm. Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz. Sonra dönüp diyecekler ki; ‘Siz sebep oldunuz. Bir daha milletvekili olayım’ hesabı içerisinde Genel Başkan'a kirli bilgi verecekler, onları dinleyeceksin. Bu işin sonunda çıkacak faturayı onlar çekecek, ben çekmeyeceğim.

Beko: Korkunç tepki var

İzmir Milletvekili Kani Beko: Ben hep arkadaşlarıma da şunu söylüyordum, kimse İzmir’in iç işlerine karışmasın, bırakın İzmir’i İzmirliler yönetsin, İstanbul’u İstanbullular, Ankara’yı Ankaralılar yönetsin. Biz bunun böyle olacağını bekliyorduk ama üzülerek söylüyorum ben de alınan bu karar sonrasında gerçekten şok oldum. Böyle bir karar olması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Demokratik bir şekilde biz yine hak aramaya devam edelim. Birliğimizi beraberliğimizi dostluğumuzu kesinlikle zedelemeden… Bana göre adalet yerini bulur. Yapılan insan onuruna yanlıştır ama ayrıca Suat’ın Balkan kökenli olması nedeniyle de tüm Türkiye’de Balkan göçmenleri arasında sıkıntı yaratmıştır. Beni Bursa’dan, İstanbul’dan, Samsun’dan aradılar. Türkiye genelinde korkunç derecede bir tepki var. Bizim insanlarımız tepkisini radikal bir biçimde vermez, demokratik yollardan verir. Bu olay Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sertel: Haksızlık parti aleyhine

İzmir Milletvekili Atila Sertel: Tüm Buca için sevilen Suat Nezir’in bu haksızlığa düşürülmesinin partimizin aleyhine olacağını kendisine bildirdim. Ben bu aday belirleme işlerine çok fazla girmedim, çünkü benim bir isteğim vardı partiden, demokrasi istiyordum. Ön seçim istiyordum. Zaten ön seçim olsaydı bu durum böyle olmazdı. Niye atadınız, niye aldınız bilmiyorum. Ama büyük bir haksızlık olduğunu görüyorum. Ama ilk defa Suat Nezir haksızlığa uğramadı, son uğrayan da o olmayacak.

Kılıç: Ahlaka sığmaz

İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç: Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir’deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi.' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez.

Purçu: Sindiremiyorum

İzmir Milletvekili Özcan Purçu: Ben tasvip etmiyorum, kabul etmiyorum. Bunu hiç kimse kabul etmez. Son birkaç saat kala aday değişikliğini hiç kimse de içine sindiremez. Sonuçtan hiçbirimiz memnun değiliz. 'Bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz' demişler. Şu an bölündük, yok oluyoruz. Biz aynı ailenin evlatlarıyız, CHP’nin evlatlarıyız. Biz bu konuda Genel Merkez’de ilgili kişilerle, Genel Başkan ile görüşmeye çalışıyoruz, görüşüyoruz. Sayın Genel Başkanımıza bilgileri iletiyoruz. Bunu toparlamamız gerektiğini söylüyoruz ama şuan gücümüz bu kadar, benim boyum bu kadar, zıplasam da tavana eremiyorum şuan. Ama sürecin toparlanmasıyla ilgili umutlarımız devam ediyor. Genel Başkanımızla ben bizzat tekrar görüşeceğim. Hakikaten en üzüntülü olduğum konu bu seçimde bu oldu.

Çelebi: Bu adaletsizlik

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Ben empati yapmaya çalışıyorum ve çok acımasız bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Bir adaletsizlik, Tunç Başkanım da bunu zaten kabul etti. Kendisi Genel Başkanımız ile görüşecek biz de hem Parti Meclisi üyesi olarak hem milletvekili olarak bu iradeyi tekrar genel merkezimize ileteceğiz. Bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izlenir göreceğiz hep beraber.

Sındır: Çok üzüldük

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır: Vicdanen hepimiz üzüldük, başta Genel Başkanımız olmak üzere. Ben üzerime düşeni yaptım. Hem Sayın Nezir ile hem partimizin diğer yetkili organları ile görüştüm. Bu konu sulh ile çözülebilir mi kimseyi kırmadan rencide etmeden çözülebilir mi? Ortada sorun yok demek kendimizi kandırmak olur. Böyledir durum bundan sonrası demek kendimizi kandırmak olur.

Serter: Çok rahatsız etti

İzmir Milletvekili Bedri Serter: Böyle bir karar almaları beni de çok rahatsız etti. Çok açık söyleyelim, o gün Grup Toplantısı biter bitmez Genel Başkan ile birebir sadece bu konuyu görüştüm ve şunu söyledim kendisine, “Suat’ı ben 2-3 ay önce yeni tanıdım. Ne amcamın oğlu, ne kardeşim... Ama kardeşim. Bu yanlış karardan dönmenizi rica ediyorum. Hatta Meclis Üyesi listesini de istedim, onun iç yüzünü de Genel Başkan’a takdim ettim. Ondan sonraki değerlendirme sizindir dedim. Nasıl arzu ederseniz öyle yaparsınız ama burada bir yanlışlık var, bunun düzeltilmesi lazım.