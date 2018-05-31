Muharrem İnce anlattı: Oğlum 5 gün hapis yattı çünkü...

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çok az kişinin bildiği bir olayı ilk kez açıkladı ve oğlu Salih Arda’nın 5 gün süreyle cezaevinde yattığını söyledi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oğlunun cezaevine girmesini Habertürk TV'deki yayında anlattı. İnce, ‘Herkes için adalet olmalı. Önce adalet gerek' diyerek şunları söyledi:

”HİÇ KARIŞMADIM”

‘'Oğlum askerdeyken birliğine cep telefonu sokmuş ve yakalanmış. Bu konuyu çok az kişi biliyor. Alay Komutanı benimle görüşmek istedi, durumu anlattı. Ben de ‘Cezası nedir?' diye sordum. ‘5 gün disiplin hapsi' dedi. Gariban Mehmet efendinin oğlu askerde cep telefonu ile yakalandığında cezaevine giriyorsa, benim oğlum da girsin dedim. Komutan, ‘Vekilim beni rahatlattınız' cevabını verdi ve oğlum 5 gün cezaevinde yattı''

İnce, oğlu askere gideceği sırada eşinin ”Doğu’ya gitmesin, yardımcı ol” dediğini ancak kendisinin ”Ben karışmam, nereyi çekerse oraya gider” dediğini de vurguladı ve ”Kura çekti, Balıkesir jandarma çıktı. Benim hiç bir dahlim olmadı.” açıklaması da yaptı. İnce'nin oğlu Salih Arda geçen yıl Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı Göknil ile köyünde yapılan bir törenle evlenmişti. Yalova’nın Elmalık Köyünde 'Selanik usulü' yapılan köy düğününde İnce de halaya katılarak davul zurna eşliğinde dans etmişti.