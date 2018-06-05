Muharrem İnce: Benim rakibim promter, promter!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Ankara Sincan'da konuştu. İnce, "24 Haziran'da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim promter, promter." dedi

İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“24 Haziran’da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim promter, promter. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil.

Uçağı yerle değil, gözlüğü yerli değil. Milli olsaydı bunlar Süleyman Şah’ı oradan oraya gezdirirler miydi? Sağlığında bile o kadar gezmedi.

Devletin 2017’de 901 milyon kira ödemiş devlet. Araç kirası olarak 549 milyon kira ödemişler. 16 yılda borcumuzu 451 milyona çıkardılar. Bir yanda eski var, öteki yanda umut var gelecek var. Bunu 16 yıldır denedik, iktidara geldiklerinde dolar 1.30’du şimdi 5 lira oldu.

İMAM HATİPLERİ NEDEN KAPATAYIM

Cumhurbaşkanı seçildiğimizde dayatma yok, akıllı liyakat sahibi insanlarla çalışacağız. Ben imam hatip liselerinde 3 sene öğretmenlik yaptım neden kapatayım?

Bir muhafazakar aile derse ki benim çocuğuma bir saat hadis, bir saat kelam istiyorum derse koyarız o dersi sorun değil. Öbürü de diyor ki ben istemiyorum. İstemiyorsan zorla bir şey yok ama sizin çocuklarınıza yurt bulmak devletin görevi. Bu bölgede AK Partili kardeşlerimin olduğunu biliyorum. O kardeşlerimin vicdanlarına sesleniyorum. Adıyaman’da bana şunu söylüyorlar. Artık bize tütün ektirmiyorlar. Amerikan tütünü sattırıyorlar. Erdoğan Adıyaman’a gelmiş demiş ki ‘tütün zararlı’ Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütütünde vitamin mi var. Erdoğan hepimize zararlı. Bunlar emperyalizmin uşağı olmuş. Ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim, Ankara’dan.

BAYRAMDA İSTANBUL’A GİDECEK VAR MI

Şehir hastaneleri yaptılar yüzde 70 doluluk garantisi verdiler. 25 yıl kira ödemeye söz verdi devlet. Bayramda İstanbul’a gidecek var mı? Bayramda İstanbul’a gittiğinizde Demirel’in yaptığı köprüden bedava Erdoğan’ın köprüsünden 114 liraya geçeceksiniz. Şu anda hepimiz köprüye geçmesek de para ödüyoruz. Uçma garantisi verilmiş, geçme garantisi verilmiş, hastanede yatma garantisi verilmiş.

Şimdi bizim hep birlikte olmamız lazım. Bana gariban cumhurbaşkanı diyor ya, yani ben Erdoğan’dan 5 ay önce milletvekili oldum. Peki 16 senede aynı maaşı aldık o nasıl zengin oldu ben nasıl fakir kaldım ben bunu anlayamadım. Ama ben ondan zenginim ben bütün insanları seviyorum.

EVİNİZDE KOLTUKLARI 16 SENE AYNI YERDE TUTAR MISINIZ

Metalde yorgunluk olursa tepeye kadar gider. Belediye başkanından başladıysa cumhurbaşkanına kadar gider. Bir bahar temizliği işte 24 Haziran böyle olacak. Yenilik olacak değişim. Evde koltukları 16 sene aynı yerde tutar mısınız? İşte şimdi değiştirme sırası. Tamam mı? (Tamam) sesleri. Dışarıdakiler kararsız gibisiniz, ya Allah’ın güneşi varken Ampül’e gerek yok. Siz de yardımcı olacaksınız. Komşuyu teyze kızını ikna etmek size ait.

YSK var ya YSK Pazar günü oyumu kullanıp Ankara’ya geleceğim. 50 bin avukatla bekleyeceğim, merak etmeyin kimse sizin oyunuzu çalamaz.”

ERYAMAN MİTİNGİ

İnce Eryaman’daki mitinginde ise şunları söyledi;

“Korkmayın, cumhurbaşkanı ali kıran baş kesen değil, Cumhurbaşkanı abi olacak. Beni eleştiren bir tweet attı diye sabahın beşinde o çocukları gözaltına aldırmayacağım. Size sözüm Pasolig’i hemen kaldıracağım. Son günlerde iftiralara başladılar. Neymiş TİKA’yı kapatacakmışım. Hiç bir yerde TİKA’dan bahsetmedim. Fabrikaları kapatacakmışım. Yalandan kim ölmüş. Erdoğan 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptı mı? Köprüleri yıkacakmışım? Bunlar kafayı yemiş. İmam hatipleri kapatacakmışım. Bir baba çocukları arasında ayrım yapar mı? Öğretmenler de çocukları ayırmaz. Erdoğan sen Kürtleri sevmiyorsun ama ben seviyorum. İmam hatipleri neden kapatayım? 1.5 milyon çocuk var şimdi işsiz. Onlar için çalışma yapıyorum.

Oğlumun düğününde zeybek oynadım. Fena da oynamam. Oğlumun düğünündeki fotoğraf almışlar caminin içine monte etmişler. Bu montaj işini FETÖ’den mı öğrenmişler. Büyük sorunlar yorgun adamlarla çözülmez. Büyük sorunlar umutları yeşerterek çözülür.”