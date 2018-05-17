Muharrem İnce: Bunlar ne içiyor merak ediyorum

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Amasya'da konuştu. Coşkulu kalabalığa seslenen İnce, "Dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi röportaj yaptı ama bizimkiler gelmiyor. Bugün Amasya mitingini vermeyen televizyonların söz veriyorum önünde miting yapacağım." diye konuştu

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce kürsüye eşi Ülkü İnce ile çıktı. İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşeride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. Sizin gücünüz ile yapacağız bunu. Bakalım Amasya’dan 5 lira 10 lira.

Soru şöyleydi. Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek dedim. Bugün bazı militanlar dedi ki ‘Özal öldürülmüş onlara da bu mesajı vermişim’. Bunlar ne içiyorlar doğrusu merak ediyorum. Seçimle gelen seçilme gider.

Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze’ye gideceğim. Hükümete Erdoğan’a diyoruz ki İsrail mallarını boykot et, tohum alma, Mavi Marmara’da aldığın parayı geri ver diyorum olmaz diyor. Sadece miting yapacak miting. Çünkü Filistin’deki Müslümanlar değil derdi seçim seçim. Filistin konusunda ABD’ye İsrail’e dik dur söz veriyorum yanında duracağım. Bak benim gibi meydan oku benim gibi. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğum zaman 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. Yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak. Seçildiğimde ABD’ye diyeceğim ki Gülen’i iade et. Etmezsen Amerikan askerleri Noel’i ABD’de kutlarlar.

Şimdi soruyorum. Eyy Erdoğan Sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Eyy Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı?

Bu ülkeyi nasıl kalkındıracağız. AK Partili anneler size sesleniyorum. Ben çocukluğumda musluktan kana kana su içerdim. Şimdi çocuklar 3 liraya su içiyor. Size söz veriyorum bizim çocuklarımız kana kana su içecek. Çocuklaramızı iyi yetiştireceğiz. Öğrenci kimliğini gösteren herkes müzelere bedava girecek.

Bu milletin harcı bu topraklarda karıldığını biliyorsunuz. Vatanın ve milletin bağımsızlığını yine millletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için 19 Mayıs’ta 500 yüz lira 29 Ekim’de 500 yüz lira olmak üzere 1000 lira bütün üniversite öğrencilerine burs verecektir. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz.

‘Sen cumhurbaşkanı olduğunda dolar neden düşsün’ diye bir vatandaş sormalı bunu. Bakın anlatayım. Türkiye’nin mahkemelerine ABD, Fransa güvenmiyor. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında yargı bağımsız olacak. Atama yapmayacağım harkes yargıya güvenecek. Dış yatırımcı da güvenecek. Ben doları, mazotu indirmeyi istiyorum. Vallahi senle ilgisi yok. Ama sen ordan indiğinde benzin iniyorsa mazot fiyatyarı iniyorsa e sen de in be kardeşim.

Dolar biraz önce 4.47 idi. Batıyoruz sayın Amasyalılar batıyoruz. OHAL’in bir tek Recep Tayyip Erdoğan’a yararı var. 24’ünün akşamı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı. Bir gün sonra OHAL kalkacak. Tek kişi tek, her şeye o karar veriyor. Seçildiğimde tek başıma bütçe yepmeyecağım, Meclis’e iade edeceğim.

Dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi röportaj yaptı ama bizimkiler gelmiyor. Bugün Amasya mitingini vermeyen televizyonların söz veriyorum önünde miting yapacağım.”