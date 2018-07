Muharrem İnce'den dikkat çeken tweet!

CHP'li 59 il başkanının "Kurultaya ihtiyacımız yok" açıklamasından sonra Muharrem İnce'den tweet geldi

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu CHP'li 59 il başkanının olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamasına Muharrem İnce'den çok sert cevap geldi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Gelişmeleri ibretle ve üzülerek izlediğini belirten İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" ifadelerine yer verdi.