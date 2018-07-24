Muharrem İnce'den faiz tepkisi!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardın bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Enflasyon artıyorsa, faizlerin de artacağını bunların dışında bilmeyen mi var? Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor." dedi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.75’te sabit bıraktı. Bu kararın ardından Dolar/TL 4.90’a seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası’nın faiz kararına ilk eleştiri Muharrem İnce’den geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan İnce şunları söyledi:

1- Merkez Bankası, seçimden ve yeni damat bakanın atanmasından sonraki ilk toplantısında faizi arttırmadı, aslında artıramadı. Bu karar bankanın bağımsızlık fonksiyonunun rafa kaldırıldığını da göstermiş oldu.

2- Enflasyon artıyorsa, faizlerin de artacağını bunların dışında bilmeyen mi var? Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor.

3- Merkez Bankası, döviz artışını tutabilmek için son 3 ayda 10 milyar doların üzerinde satış yaptı, ama kurları tutabilmek mümkün değil.

4- Enflasyonu ve faizi kontrol edip, kurları dengelemek, günlük manipülasyonlarla, yalanlarla değil, iyi yönetimle olur. Türkiye maalesef kötü yönetimin ağır maliyetlerini ödemeye devam edecek.