Muharrem İnce'den iki açıklama

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medyadan AA verileriyle ilgili açıklama yaptı

Seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. Basının büyük çoğunluğu seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı verilerinden alıyor. AA'nın Erdoğan'ın oylarını yüksek göstermesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Konuyla ilgili Muharrem İnce Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İnce şunları yazdı: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin.

İKİNCİ AÇIKLAMA

CumhurbaşkanıI adayı Muharrem İnce, Twitter adresinden seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin" dedi.