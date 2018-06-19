Muharrem İnce'den şiirlerine eleştiriye sert yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce günün son mitinginde dün Kilis’teydi. İnce, şiirine yapılan eleştiriye çok sert yanıt verdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'teki mitinde konuşmasını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti. Seçim kampanyası süresince düzenlenen 100'üncü mitingde Kilis'te konuşan İnce, hükümetin Suriye politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini burada da sürdüren İnce, "O bana 'Bay Muharrem' diyor, millet ona 'Bay bay' diyecek. Bay Muharrem diyor 'Menderes asılırken, sen neredeydin? Cahil. Rahmetli Menderes, acı bir olay; hiç kimse tasvip etmiyor, kınıyorum, babam da Menderes'çiydi. Bana soruyor bu tarih cahili, bana soruyor 'Menderes asılırken neredeydin?' Yahu Menderes 1961'te asıldı, ben 1964'te doğdum" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumda Bakanlar Kurulu'nu her kesimden vatandaşlardan oluşturacağını ifade eden İnce, "Allah'ın izniyle, milletimizin isteğiyle seçildiğimde sadece CHP'lilerden seçmeyeceğim. Her kesimden insanlarla kuracağız Bakanlar Kurulu'nu. Türkiye'nin yönünü yeniden batıya çevireceğiz. Hedefimiz Avrupa Birliği olacak. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iyi okullarda okutacağız" diye konuştu.

KÜÇÜK YAĞMUR'UN DÖVİZİNDEKİ YAZIM HATASINI DÜZELTTİ

İnce, konuşması sırasında, üzerinde 'Muharem amca. Ben hep gülmek ve şeker yemek istiyorum' yazılı dövizi taşıyan Yağmur isimli bir kız çocuğunu da yanına çağırıp okula gidip gitmediğini ve karnesinin nasıl olduğunu sordu. İnce, ardından küçük Yağmur'a, babasının dövize yazdığı ismindeki bir 'R' harfinin eksik olduğunu söyleyerek, cebinden çıkardığı kalemle tamamladı. İnce, "Buraya bir tane daha r ekleyeceksin. Ben öğretmenim biliyorsunuz düzeltmeden duramam. Yağmur bunlar şeker fabrikalarını sattı, keke bile şeker bulamazlar ama Muharrem amcan yeni fabrikalar yapacak. Tamam mı? Haydi bakalım, geç bakalım" dedi.

'O ŞİİRLERİ BEN YAZDIM'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. 'Bak bak neler yazmış.' Ben Erdoğan değilim. 'O şiirleri kim yazdı?' Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir prompter koyarlar, o promterdan okursun. Ben yazdım. Sen Necip Fazıl'ın şiirlerini oku da 'Yok erotikmiş, yok şuymuş, buymuş.' Oku bakayım Necip Fazıl'ın şiirlerini. Onu da onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklım, gizlim yok. Saklamıyorum. O şiir kitabını parayla da satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım, ortaya da bir sandık koydum. 'Bu kitaptan alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız' dedim. O topladığım paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuarı yaptım. Cahil adam ama sana bir şey söylüyorum. Eğer böyle eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri, iki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bu işleri bırak. Bak millet aç aç, millet sefil. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadın."

İnce konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

KESTİRTMEDİ

Öte yandan Kilis'te büyük bir ilgiyle karşılanan Muharrem İnce için vatandaşlar kurban kesmek istedi. Tam yere yatırıldığı sırada araya giren İnce, 2 kurbanlığın kesilmesini istemedi. Bunun ardından kurbanlık kuzular da İnce'nin mitingi izledi.