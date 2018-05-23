Muharrem İnce: Ekonomi batıyor, duvara toslamak üzereyiz

Erzincan'da halka hitap eden Muharrem İnce, döviz kurlarındaki artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerekli önlemlerin alınması için çağrı yaptı. İnce,' Size yanlış bilgi veren danışmanlarınızı ekonomi ile ilgili kurmaylarınızı gözden geçirin. Size yalan söyleyeni yanınızdan uzaklaştırın' dedi

Muharrem İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Artık elleri koynunda 1 gelin ağlamıyor 81 milyon Türkiye ağlıyor. Ekonomi batıyor. Duvara toslamak üzereyiz. Ey aziz milletim, ey AK Partili kardeşim, Ey HDP’li kardeşim, Ey MHP’li kardeşim, kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını yine başaramayacaklar.

Bugün Erzincan’a gelmeden önce ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce konuştum. Durdurulamayan dolar ve Euro’yu ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Erdoğan’a tarihi çağrı yapacağım.

Sayın Erdoğan, döviz kurları artıyor. Bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak ciddi sıkıntıya gireceğiz. Bu tehlikeden kurtulmak için Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır.

1 – Size yanlış bilgi veren danışmanlarınızı ekonomi ile ilgili kurmaylarınızı gözden geçirirn. Size yalan söyleyeni yanınızdan uzaklaştırın.

2 – Sayın Cumhurbaşkanı MB’nin para politikasını bağımsız şekilde uygulamasına müdahale etmeyin.

3 – Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve Kamu Mali Disiplinin öncelikli olduğunı piyasalarla paylaşın.

4 – Piyasalarda dedikodu var bunu bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların TL’ye dönüştüreceleği gibi çağ dışı uygılamaların gündemde olmadığını paylaşınız.

Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız piyasadaki finansal istikara katkı sağladığını hep birlikte göreceğiz. Aziz milletim korkmayın 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıkları düzelteceğiz. Ekonomik akıl devreye girecek kamu disiplini sağlanacaktır. Yatırım güvenliğini hep birlikte sağlayacağız.

Devlet yönetimi bağıra çağıra olmaz. İnce ayarla olur. O İnce ayarı tuturacağız.

Cumhurbaşkanı olduğumda sözüm söz, çiftçiye mazot 3 lira olacak.asgari ücret 2 bin 200 TL olacak, öğrenciler 19 Mayıs’ta 500 lira Gençlik bursu ve 29 Ekim’de 500 lira Cumhuriyet bursu alacaksınız.