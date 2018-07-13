Muharrem İnce merak edilen soruların yanıtlarını verdi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında nasıl cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Seçim gecesi neden sessiz kaldığını da açıklayan İnce, "YSK, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım'' şeklinde konuştu. İnce, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak mısınız?' sorusuna ise net bir cevap verdi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Habertürk TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. ‘Kılıçdaroğlu sizi aday göstermek zorunda mı kaldı?’ sorusuna İnce, “Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Yaptığımız anketlerde senin ismin ön plana çıktı’ dedi. ‘Ne zaman açıklayalım’ diye sordu, ben de onun zamanını ben belirlemek istiyorum dedim ve sürece başladık” cevabını verdi.

“PEK ÇOK İNSAN DESTEK VERDİ”

‘CHP’den yeterince destek aldınız mı?’ sorusuna İnce, ”Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetleri de harika şeyler yarattılar. Gençler sosyal medyada harika şeyler yarattılar” cevabını verdi.

“BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ”

Seçimlerde büyük destek gördüklerini ifade eden İnce, “Kampanyaya öylesine asıldılar ki evde insan kalmadı, hepimiz oyduk. Bir şey kırdık, 41 yıl sonra 30 barajını aştık. Başarılı olmak seçimi kazanmaktır, ben ona inanırım. Yani ben 22’ye başarı demem. Ben 31’e de başarı demem, 50+1’dir başarı ama ben bitti demeden bu iş bitmez onu da söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

"HATALARIMI BİLİYORUM”

Seçim sürecinde bazı hataları olduğunu itiraf eden İnce, “Hatalarım var biliyorum; Apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım” dedi.

SEÇİM GECESİ İDDİALARI

Seçim gecesine dair bulunduğu mekan ile ilgili iddialara değinen İnce, ”Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti’de izlemem Genel Merkez’e gitmem doğru olmaz, ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. Bu paralar bu işler için toplandı. Ben 17.00’de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orada bir açıklama yaptım. ‘Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın’ dedim” şeklinde konuştu.

“NİYE İNSANLARI YSK’YA ÇAĞIRAYIM”

İnsanları neden YSK önüne çağırmadığını ise, ” Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK’de görev yapan arkadaşımızdı, ona ‘YSK’nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı?’ diye sordum. Ben seçim meydanlarında ‘yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz’ dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, rahatsız eden bir şey var mı?’ dediğimde ‘yok’ dedi. YSK, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK’ya çağırayım” şeklinde konuştu.

NEDEN SEÇİM GECESİ AÇIKLAMA YAPMADI?

Seçim gecesi neden bir açıklama yapmadığını da anlatan İnce, “Yaşar Tüzün ”Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan’ dedi, Engin Altay da ‘Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım’ dedi. Karamollaoğlu’da konuşmamıştı. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı, Yaşar Tüzün arkadaşım yapalım dedi, Altay bekleyelim dedi ben Altay’ı dinledim” dedi.

VERİ AKIŞI TARTIŞMASI

CHP’de sistemin çalışmadığı ve AA ile YSK’dan seçimin takip edildiğine dair iddialara ilişkin İnce, “Burada bir beceriksizlik var burada biz topu cumhurbaşaknına atalım sıyrılalım, ben bunun hesabını yapmayacağım. Hesabı parti verir, cumhurbaşkanı adayı vermez. Onlar verecek tabi ben mi vereceğim? Benim görevim halka kendimi anlatmaktı. Veri akışıyla ilgili başarısızlık var tabi, onu görüyorum ben” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’I KUTLADIM

Erdoğan’ı 25 Haziran’da aradığını, kutladığını ifade eden İnce, ”Bizim mahalleden bana niye kutladın diyenler oldu. Bu insanlar 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım, o insanlardan bir daha ki seçimde oy isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİDEN ADAY OLACAK

Bir sonraki seçimde yeniden aday olacağını ifade eden İnce, “Allah ömür verirse ben yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu iş burada bitmez, ben bitti demeden bitmez, bitmeyecek de. Başaracağız, 107 miting olmazsa 307 miting, 50 gün olmuyorsa 500 gün. Gitmediğim il değil köy kalmayacak. Bunu başarmalıyız, benim bu 15 milyona borcum var. Bu partiyi aşan bir durum” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE YENEN YEMEK

Seçim sonrasında Kılıçdaroğlu ile yenen yemekte yaşananları da anlatan İnce, “Aramızda bir özel telefon numarası var. O numaradan arandım. Dedi ki ‘bir yemek yiyelim, eşlerimizle yiyelim’ dedi, ben de ‘olur’ dedim. Pazartesi günü için anlaştık ama yeri ve saatini kararlaştırmamıştık. Saat 16.00’da gazeteci beni aradı ‘yemek yiyecekmişsiniz’ dedi bana yerini ve saatini söyledi. Yarım saat sonra da Sayın Genel Başkan beni aradı, saati ve yeri söyledi. Buluştuk kocaman bir masaydı. Yani öyle masaya vurmak, ayağıma vurmak gibi bir şey söz konusu olmaz. Bunların hepsi uydurma. Bu yemek bir siyasi yemekti. Bu yemeğin yeneceğini 81 milyon biliyordu. Orada sadece 4 kişi vardı, yani bu söylenenlerin hepsi yalandı. Hiçbir nezaketsizlik olmadı.Çocuklardan konuştuk” dedi.

“BENİ GENEL BAŞKAN YAPIN” DEDİM

Genel başkanlık teklifini nasıl söylediğini de anlatan İnce, “Ben Kılıçdaroğlu’na onursal genel başkanlık teklifinde bulundum. Yeniden bir yapılanmaya gitmemiz gerektiğini söyledim. ‘Sizinle rekabet içerisinde olmak istemiyorum’ dedim. ‘Beni genel başkan yapın sizi de onursal başkan yapalım. Ben yeniden meydanlara çıkayım, hemen mitinglere başlayayım. Tabana kadar her şeyi yenileyelim’ dedim. Orada herhangi bir nezaketsizlik yaşanmadı. Söylenenler yalandır” ifadelerini kullandı.

”YENİ PARTİ KURMAYACAĞIM”

Yeni bir partiyle ilgili soruya da Muharrem ince, ”Gazetecilere şunu söylüyorum: benim ağzımdan duyulanı esas alın. Yeni parti kurmayacağım, yok öyle bir şey. Benim ağzımdan yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok. CHP kendini yenilemelidir, genel başkanını da kadrolarını da, tüzüğünü de, programını da yenilemelidir” cevabını verdi.

İBB ADAYI OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili ise İnce, ”İstanbul Belediye Başkanlığı teklif ederse reddederim. Ben cumhurbaşkanlığı koltuğunu istiyorum. Ülkeyi artık Başbakan değil Cumhurbaşkanı yönetiyor. Bir siyasi parti liderinin doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor. Ben cumhurbaşkanlığı seçiminin hazırlıklarını yapalım diyorum. Tüzüğümüzü değiştirelim. Bizim tüzükte üyenin milletvekilinin hiçbir hakkı yok, her şeyi MYK belirliyor. Tüzüğü değiştirelim, programı değiştirelim, üye sayımızı arttıralım. Bana sorarsanız bir sandık kurulmalı ve aday öyle belirlenmelidir” dedi.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığıyla ilgili ise İnce, “Ben ‘adayım’ demiyorum. Ben burada duruyorum, yürü önümüzden derlerse ben hazırım ama ben ortaya çıkıp da imza toplamayacağım. Arkadaşlar çıkıp imza toplarlar mı, bence toplayacaklar. Ben onu görüyorum, yani toplumda böyle bir talep var. Tabanda da var. Milletle inatlaşılmaz. Sen milletle inatlaşırsan onlar da seninle inatlaşır. Ben öncülüğünü yapmayacağım ama insanlar ortaya çıkar o kurultayı toplarlarsa ‘gel önümüzden yürü, geç bu partinin başına’ derlerse, davet gelirse ben buradayım. Tabanda bir kaynama olduğunu, bu imzanın toplanacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 20’NİN ALTINA DÜŞER”

CHP’nin değişime gitmesi gerektiğini vurgulayan İnce, “Ben yerel seçimlerden umutlu değilim partililer bunu konuşuyor, ‘kaybedeceğiz’ diyorlar. O zaman umutları tazaleyelim, kendimize gelelim. Türkiye’de liyakat, kurallar yok, CHP’de de yok. 144 milletvekilini hangi kriterle ölçtün? Bugün seçilen arkadaşlar mutlu olabilir ama 3 sene sonra seçim olduğunda onlar mutsuz olacak. Bu çarkı kırmalıyız. Kıramazsak, güven veremeyiz. Bakın bunlar olmazsa parti çok zor günler yaşar, oy oranı yüzde 20’nin altına düşer. Bunu değiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

İNCE’DEN TÜZÜK ELEŞTİRİSİ

Tüzük eleştirisi yapan İnce, ”Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli. Hazırlıklarına hemen başlamalıdır. Bunları yapıp milletin karşısına öyle çıkmalıdır. Yapmazsa başarısız olur. ‘Ey millet görüyor musun benim tüzüğümü, ben evimi temizledim şimdi Türkiye’yi temizlemeliyim’ demeli. Ben bunları söylemeye mecburum. Bu partinin bu tüzüğü bu programı orada durduğu sürece CHP’nin Türkiye siyasetinde bir şey demeye hakkı yok. Bu kadrolar gitmeli, bu tüzük, bu program değişmelidir. Bunu yapmalıyız. Bu tüzük böyle değildi, bu kadrolar bu hale getirdi, çok daha demokratikti.” şeklinde konuştu.

“BEN UNUTULMAM”

Unutulmaktan korkup korkmadığı sorusuna ise İnce, ”Ben unutturmam, kendi imkanlarımla derdimi anlatırım yine anlatırım. Devam edeceğim. Liyakat rafa kalktı. Yakınlık artık… Artık hukukçu olmadan idari yargıç olacaksınız, Milli Saraylar Cumhurbaşkanlığı’na bağlı. 18 bin ihraç ne zaman yapılıyor? 8 Temmuz’da. Beklediler ki seçim geçsin.” şeklinde cevap verdi.