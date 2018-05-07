Muharrem İnce: Saray'ın ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklara vereceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bizim derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek" dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gazetecilere yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

-Medyadan ve iş dünyasından zerre umudum yok. Ben millete güveniyorum. Bu millet bu devrimi gerçekleştirecek. Ben milletime inanıyorum.

-"Sayın Erdoğan, saraya davet ederse saraya, parti merkezine davet ederse parti merkezine gideceğim. Siyasette dile değiştireceğim. Huzur ve mutluluğu konuşacağız. Bizim derdimiz Sayın Erdoğan’ı indirmek değil, bozuk düzeni değiştirmek. Bozuk düzeni değiştirmek için adayım. Medya susmuş, iş dünyası korkmuş. Medya ve iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu devrimi millet gerçekleştirecek.

-Siyasette uzay madenciliği tartışacağız. Cumhurbaşkanı meydanlarda bunu konuşacak. Hurafeler tartışılmayacak, 'kuantum' diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için hayallerimi anlatacağım.

-Sayın Erdoğan, gelin televizyonlarda tartışalım. Türkiye ile ilgili hayallerimizi anlatalım.

-Gençlere ilk müjdem, 19 mayıs ve 29 ekimde ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. Bu parayı, Saray'ı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra orayı kapatacağım, oradan ettiğim tasarrufla bu bursları vereceğim. Daha sonra Saray'ı ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Orayı bir bilim merkezi yapacağım. Tasarrufla Çankaya Köşkü'ne gideceğim.

-'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesini kaldıracağız. Böyle bir şey olmayacak. Hiç kimseye dava açmayacağım, bariz küfür etmediği sürece.

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile saat 17.30'da görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme 17.30'da başlayacak.

Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini dile getirmişti.

İnce'nin ilk görüşmesi Karamollaoğlu ile olacak. Karamollaoğlu'nun adaylık için gerekli 100 bin imzayı aştığı 135 bin rakamına ulaştığı belirtiliyor.