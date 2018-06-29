Muharrem İnce seçim gecesi neredeydi?

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi herkes adaylardan Muharrem İnce'nin nerede olduğunu sormuştu. Konuyla ilgili bir iddia ortaya atıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Seçim boyunca sosyal medyada oy çalındığına dair, sandık başında duran müşahitlere şiddet uygulandığına dair iddialar ortaya atıldı.

Seçimde sayım başladıktan sonra da CHP'den ve AA'dan çelişkili sonuçlar gelmeye başladı. CHP'lilerin AA'nın seçim sonuçlarını algı yönetimi yapmak adına yanlış girdiği iddiaları gündeme düştü.

CHP'den üst üste yapılan açıklamalarda seçimin ikinci tura kaldığı iddia edildi. Bu süreçte milyonlarca CHP'li de Muharrem İnce'den haber bekledi. Ancak İnce beklenen açıklamayı yapmadı.

O günden bu yana herkes İnce'nin o gece nerede olduğunu sorguladı. Konuyla ilgili ilk yorum ise Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ten geldi.

Öztürk köşe yazısında İnce'nin o gece Swiss Otel'in 8. katında annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, CHP'li Engin Altay ve birkaç milletvekili ile birlikte olduğunu yazdı. O katın olduğu gibi kapatıldığını da belirten Öztürk, başka kimsenin o kata giremediğini söyledi.

İnce'nin çıkıp açıklama yapmamasına da değinen Öztürk, İnce'nin çelişkili açıklamalardan ötürü önce sonuçları görmek istediğini yazdı.