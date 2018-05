Muharrem İnce seçim manifestosunu açıkladı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için geldiği Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 99. Yılında, Samsun’da seçim manifestosunu açıkladı.

Parlamenter demokrasinin tekrar bütün kurumlarıyla hayata geçirileceği ve toplumda yaratılan düşmanlıkların ortadan kaldırılacağı kaydedilen manifestoda, OHAL'in kaldırılması, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yeniden yapılandırılması, ekonomide her yıl en az yüzde 7 büyüme, her aileye bir ev ve bir maaş, asgari ücretin 2 Bin 200 liraya çıkarılması, çiftçiye mazotun 3 liradan verilmesi de yer aldı.

19 MAYIS'TA 19. MİTİNG

İnce, 18 sayfalık manifestosunu 19.mitingini 19 Mayıs günü gerçekleştireceği miting öncesi Samsun'da açıkladı. Türkiye'nin uygarlık rotasından çıkarıldığı, 16 yıldır iktidarda bulunanların, devletin beka sorunu ile karşı karşıya kaldığını itiraf ettikleri anımsatılan 18 sayfalık manifestoda, Anayasa'sının rafa kaldırıldığı, kurumları Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlemez hale getirildiği belirtildi. Projelerin, çağdaş siyaset ve yönetimin vazgeçilmezleri olan katılım, adil ve sürdürülebilir kalkınma, yerellik, hesap verme, açıklık ve kalite ilkeleri ile sürdürüleceği söylenen manifestoda, 14 başlık altında özetle şunlar yer aldı:

ÖNÜNÜ İLİKLEMEYEN HAKİMLER: Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracak, asgari bir standart haline getireceğiz. Hukuk devleti için ilk adım OHAL'in kaldırılması olacaktır. Yetkin ve tarafsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi imkânı sağlanacaktır. Hâkim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Önünü iliklemeyen hâkim ve savcılar görev yapacaktır. Hâkim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSK'da yer almayacaktır. Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlenecektir. Yargı üyelerinin göreve başlaması siyasi erkin dışında olacaktır. Özel hayatın gizliliği en önemli ilkelerimizden biridir. Telefon dinlemeleri başta olmak üzere devletin, vatandaşın hayatına müdahale edecek hukuksuz uygulamaları engellenecektir. Yeni ve çağdaş bir Anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır.

DEMOKRASİ: Demokrasiyi bütün kurum ve kurullarıyla kesintisiz biçimde işletmek vazgeçilmez hedefimizdir. Yerel yönetimler güçlendirilecektir. Merkezde toplanmış ve verimsizliğe yol açan idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir. Medya siyasetin ve sermayenin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır. Tarafsız ve sorumlu yayımcılık anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. Demokrasimizi, milli bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi tehdit eden FETÖ, PKK, İŞİD ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir.

KAMUDA LİYAKAT: Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacak, her tür ayırımcılığa son verilecektir. Kamu yönetimi denetlenebilen ve hesap verebilen bir hale getirilecektir. Kamu güvenliğini korumakla görevli polislerin koruma ya da özel güvenlik elemanı gibi kullanılmasına izin verilmeyecektir. Polisimizin özlük hakları iyileştirilecek; sendikal haklar, ek mesai ve 3600 ek gösterge verilecektir.

MİLLİ GELİR 15 BİN DOLAR: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Her şeyi ithal edebiliriz anlayışı gidecek, biz yaparız, biz üretiriz anlayışı gelecektir. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Merkez bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az 7% büyümesidir. Kişi başına düşen milli gelirimizi ilk etapta 15 bin dolar düzeyine çıkartarak orta gelir tuzağından kurtulacağız. Kontrolsüz kamu harcamalarıyla bozulmuş olan bütçe dengesinden kaynaklanan enflasyon %5' e, faiz %7' ye düşürülecektir. Cari açık hedefimiz %3' tür. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde neredeyse 10 yıldır devreye girmeye başlayan “dördüncü kuşak endüstrinin”, yani Endüstri 4.0'ın gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır. İhracatımız 5 Yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır.

TERMİK SANTRALLERE KISITLAMA: Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir.

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ: Uluslararası politikada vazgeçilmez ilkemiz, yeniden ve “Her Zaman Yurtta Barış, Her Zaman Dünyada Barış” olacaktır. Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği ile ilişkimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda normalleştireceğiz. Avrupa Birliği ile sonuna kadar müzakere edeceğiz ve bu sürecin kesintiye uğramasına izin vermeyeceğiz. Kıbrıs'ta adil ve iki taraflı hızlı bir çözüme ulaşmak hedefimizdir.

GÖÇ SORUNU ÇÖZÜLECEK: Ülkemizin, kontrolden çıkmış bir göç politikası sonucunda ortaya çıkan ve 5 milyona yaklaşan göçmen sorunu, insani bir yaklaşımla ve milli çıkarlarımız doğrultusunda acilen çözülecektir.

ÜNİVERSİTELER ÖZERKLEŞECEK: Yükseköğrenimde idari reform yapılacak, Devlet üniversiteleri özerkleşecektir. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir. Yükseköğrenim gören öğrencilerimize, her 19 Mayıs'ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim'de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecektir. Üniversite öğrencilerine verilen burslar, mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreyle ödenmeye devam edecektir. Okul Öncesi Eğitim zorunlu hale getirilecek, ikili eğitim tümüyle kaldırılacak, tam gün eğitim sistemine geçilecektir. Okullar için zorunlu bağış alınması engellenecektir. Hiç bir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır.

ÖĞRETMENLERE 24 KASIM'DA EK MAAŞ: Başta ekonomik hakları olmak üzere öğretmenliğin statüsünü güçlendireceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecektir. Öğretmenlere, Eğitim-Öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak, her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır.

SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ: 18 yaşına kadar herkes, sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın, bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. Vatandaşlarımızın her türlü ilaca erişmesini temin etmek için gereken düzenlemeler yapılacaktır.

ÇEVREYE SAYGILI SANAYİ: Şehirleşmede, imar planlamasında, yerüstü ve yeraltı doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunması temel hedefimizdir. Ekoloji- Ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacaktır.

ÇİFTÇİYE MAZOT 3 TL: Çiftçinin piyasa koşullarının altında ezilmesine izin verilmeyecektir. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkarıp, kendi kendine yeter ve ihracat yapar hale getireceğiz. Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır, çiftçiye mazot 3 TL' den verilecektir.

GAP PROJESİ TAMAMLANACAK: Şeker fabrikalarının özelleştirme kararlarını iptal edeceğiz. Meraların köyün ortak malı olarak kalmasını sağlayacağız. Yıllardır bir türlü bitirilemeyen GAP Projesi tamamlanacaktır.

AİLE SİGORTASI: İşçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümleri kaldıracağız. Herkese iş ana hedefimizdir. Asgari ücret 2,200 TL olacaktır. Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecektir.