Muharrem İnce sessizliğini bozdu. İşte ilk açıklama

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapmayan Muharrem İnce bugün saat 12.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı

İşte İnce’nin konuşmasından satır başları:

Değeri basın mensupları, zahmet etmişsiniz gelmişsiniz. Sosyal medyada dolayan bu aspargas haberler başlayayım. Bunlar birkaç şizofrerinin sözleri. Böyle bir şey yok. Bunları kapatalım. Yok ben Saray’a gitmişim falan bunları kapatalım.

İkincisi 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere hedefimiz bunu 30 milyon yapmak birincil hedefimiz bu. 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon olabilir.,

Bunun için uğraşacağım. Bunu herkes bilsin. Sayın Erdoğan lütfen artık Ak Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Artık hepimizin Cumhurbaşkanı olun.

Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin gelecekteki yaşamını etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim oldu. Seçime kan bulaştı. Suruç ve Erzurum’da yaşananlar, bu seçimi kan bulaşan seçim olarak tarihe kaydolmuştur. Yaşamını yitirenlere bir kez daha başsağlığı diliyorum.

Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya yönelik noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan’da ‘hayır’ ve ‘evet’ olarak bir şekillenme çıkmıştı. Hayır blokunun 16 Nisan’dan geride bir oy alması, açıklanmaya muhtaçtır. Sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız, mücadele ettiler bunlarla. Onları kutluyorum, kendi adıma ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum.

Bunu yaşayacağız ve bedelini ödeyeceğiz. Türkiye, 143 yıldır parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Bir süre daha kurumlara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız anlaşılmıştır.Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman kaygılarımız olmaya devam edecektir. Biz durum ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde her 3 vatandaşımızdan birinin onayını almış biri olarak tüm vatandaşlarımın takdirini kazanma sürecine devam edeceğim…

15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir, 15 milyonda gençlerin payının çok yüksek olduğunu biliyorum. 50 günlük yerine 500, 5000 günlük kampanya ile devam edeceğiz. Sizlerin bana güveni devam ettiği sürece, ben bu mücadeleyi sürdüreceğim. Beni yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza, bayraklarımızı asan gençlerimize, broşürlerimizi dağıtan kadınlarımıza, basın mensuplarına, güvenlik güçlerine… Hepsine teşekkür ediyorum.

İnce bir gazetecinin “CHP’nin oyları sizinkinin arkasında kaldı” şeklindeki hatırlatmasına ise “16 yıl milletvekilliği yaptım. Mücadele etmek için illa vekil olmak gerekmez. Bunun farklı yolları vardır. Ben tek başıma CHP’ye akıl verecek konumda değilim. Zaten tam da kast ettiğimi budur. Ortak akılla iyi bulunmalıdır. Tek başıma CHP’ye yön biçecek değilim” diye yanıt verdi.

İnce CHP ile ilgili bir başka soruya da “Parti içi konuları tartışmayacağım sizinle, istediğiniz kadar sorun cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. Mücadelenin çok çeşitli yolları var, siyasi kadrolarda bulunmuş bir insanın onun yolunu bulacaktır.” şeklinde yanıt verdi.

Ben, çıkacaktım medyanın karşısına. Hatta 5’e 10 kala YSK’nın önüne gittim. Fakat şu da bir gerçek: Oy çalmışlar mıdır, evet çalmışlardır. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçimin sonucu da kabul ediyorum. Eğer bir yarışa girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyiniz. Yeniden hazırlanacaksınız. Arada 10 milyon fark var, bunları görmek istedim. Kaçtığımız, tehdit edildiğimiz yok. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmadı.

“BANA ÖNÜMÜZDEN YÜRÜ DERLERSE YÜRÜRÜM”

Seçim gecesindeki ‘sessizliği’ için “Korktuğumdan değil durumu görmek istedim. Seçimin ikinci tura kalması ihtimal dahilindeydi. Bunun netleşmesini bekledim.” diyen İnce sonuçlar için ise şu yorumu yaptı;

“Diğer muhalefet partileri az oy aldı. 1977’den bu yana 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim ayıp olur ancak diğer muhalefet partileri de oyunu artırsa seçim ikinci tura kalıyordu.

Bana buradan ‘önümüzden yürü’ derlerse ben yürümeye hazırım” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK

Muharrem İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak;”Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuk. Yüz yüze gelmedik geleceğiz tabi.” dedi. Türkiye demokratik bağlarla bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Elimizde sonuçlar varsa ve sonuç belliyse yenilgiyi kabul edip etmemek sizin elinizde değil ki. Tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. ‘Bunu kabul etmiyorum’ demek demokrasi değil ki. 0.1 fark olur, ‘Sokaklara çıkalım’ olur.

SİYASETİ BIRAKACAK MISINIZ?

Siyaseti bırakacak mısınız? şeklindeki soruya verdiği yanıt veren İnce, 41 sene sonra 30 barajını açan bir İnce sence siyasetten silinir mi? Yoksa devam mı eder?” dedi. Erdoğan ile görüşüp görüşmediği şeklinde soruya da veren İnce, “Erdoğan ile görüşmedim. Sosyal medya yalanlarından birisi. Dün akşam Erdoğan’la uğraşacak halim yoktu. Tutanaklarla uğraşıyordum.” dedi.