Muharrem İnce: Vakit, 'ne halleri varsa görsünler' vakti değil

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Türkiye-ABD kriziyle birlikte yükselişi devam eden dolar ve yapılması gereken ekonomik planlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce: Vakit, 'ne halleri varsa görsünler' vakti değil
13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:15

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“En çok ihtiyacımız olan şey “ortak akıl”. Ancak, bırakın ortak aklı, ortada bir akıl da yok. Bilgisizlik, inat ve telaş içindeki iktidarın, kendisi farkında olmasa da, teknik ve siyasi yardıma ihtiyacı olduğu açık.

Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır.

Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir “Kriz Komitesi” kurmalıdır:

1- Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyetin sürüklendiği felaket karşısında eli kolu bağlı kalmayacağı gösterilmelidir. Karşımızdaki felaket birkaç eleştiriyle geçiştirilecek türden bir manzara değildir.

2- CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

3-Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz.”

Etiketler; #dolar #ekonomi #muharrem ince
Önceki Haber
İki TIR'ın arasına sıkışarak öldü!
Sonraki Haber
SPK'dan 'söylentilere itibar etmeyin' uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.