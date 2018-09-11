Muharrem İnce: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali yok!

CHP'nin 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimalini 'trilyonda sıfır' olarak değerlendirdi

11 Eylül 2018 Salı 10:39

 Muharrem İnce, CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. İnce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimalini 'trilyonda sıfır' olarak değerlendirdi.İşte Muharrem İnce'nin Ziya Selçuk ile ilgili sözleri:

"Ziya Selçuk, Muharrem İnce gibi konuşuyor. Ben, Ziya hocanın bu işi bildiğine inanırım, biliyorum çünkü. Başarılı olma ihtimali var mı diye sorarsanız, trilyonda sıfır! İşi biliyor ama başarılı olamaz çünkü Erdoğan'ın tavırlarını biliyorum. Ona iş yaptırmayacak. Bakın göreceksiniz. Dünyanın milli eğitimi en iyi bilen kişisini bile getirseniz başarılı olamaz çünkü o iş ona yaptırılmayacak."

Etiketler; #muharrem ince #ziya selçuk #milli eğitim bakanı
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