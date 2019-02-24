Muhittin Selvitopu: Eğitim ve sağlık olmazsa olmazımız

Karabağlar’da bulunan ve sınavlara hazırlanan gençlerin ücretsiz eğitim almasını sağlayan Karabağlar Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (KARBEM) veli toplantısına katılan Başkan Muhittin Selvitopu, özellikle eğitim ve sağlığın olmazsa olmazları olduğunu ve bu alanlarda asla tasarruf yapmadıklarının altını çizerek, “Sizin evlatlarınız bizim de evlatlarımız. Onların iyi şekilde yetişmesi ve hayata atılması için her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var.” diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği günden bu yana okulların tadilat, bakım ve onarımlarını yaptırarak onların en iyi biçimde yetişmesine özen gösteriyor. İlçede bulunan 104 okulun tamamında çalışma yaparak eksikleri gideren Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, ayrıca gençlerin ücretsiz eğitim almasını sağlayan ve şu anda 32 öğretmenin eğitim verdiği Karabağlar Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne (KARBEM) de her türlü desteği vererek onların her zaman yanında olduğunu göstermeye devam ediyor.

Başımızın üzerinde yeriniz var

Önceki gün düzenlenen 7 ve 8’inci sınıflarda okuyan çocukların genel durumunun gösterildiği veli toplantısına katılan Başkan Selvitopu, eğitim ve sağlığın olmazsa olmazları olduğunu ve bu alanlarda asla tasarruf yapmadıklarını belirtti. Gençlerin iyi bir biçimde hayata atılıp iyi koşullarda eğitim almaları için çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Selvitopu, “Sizlere layık olmaya çalışacağız. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var” dedi.

Aynı zamanda CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı da olan Muhittin Selvitopu, seçildiği gün rozetini çıkartarak daha önce de yaptığı gibi herkese eşit hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Selvitopu ayrıca, KARBEM’deki öğrenci sayısını yeni merkezler açarak arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.