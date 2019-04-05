Muhittin Selvitopu'ndan CHP ilçeye teşekkür

31 Mart yerel seçimlerinde oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,16 arttırarak Türkiye genelinde en çok oyunu arttıran belediye başkanları listesinde 5'inci olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe örgütüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ilçe ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız başta olmak üzere çok sayıda partili ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyarete ayrıca CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Destan yazıldı

Vatandaşlara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP ve İYİ partililerin bu seçimlere çok emek verdikleri ve alın teri döktüklerini belirterek "Bu başarı sizlerin. Ben hepinize teşekkür ediyorum.Karabağlar'da yeni bir destan yazdınız. Ve açık ara tekrardan iktidar yaptınız. Bu fark Karabağlar'da daha çok artacak. Çünkü biz halka hizmet edeceğiz, Bireylere değil topluma hizmet edeceğiz. Fakir fukaranın yanında olacağız. Onların derdine çare olmaya çalışacağız. Karabağlar halkı bizi sahiplendi. Rant çevrelerinin umutlarını yok ettiler. Daha ne isteyelim. Bundan sonra görev bizlerin. Durmayacağız. Çalışacağız, çalışacağız, Karabağlar için çalışacağız" dedi.

Sorunlu yerlerin takipçisiyiz

Seçim öncesinde üzerinde durduğu üç konunun peşini bırakmayacaklarını da belirten Selvitopu "Üniversite alanının peşini bırakmayacağız. 800 bin metrekarelik alanın tamamının üniversite alanı olması için mücadele edeceğiz. Poligon deresi de aynı. Orasının da rant çevresine bırakmayacağız. Kaymakamlık önündeki çukura da sahip çıkacağız. Ve bizler Karabağlar'da 500 bin insanı kucaklayarak Karabağları değişen, dönüşen modern bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, "Karabağlar seçmeni halka değil ranta hizmet edenlere en iyi cevabı verdi. Karabağlar'da bir yürek olduk, inandık, sandıkta da en iyi cevabı verdik. Ben herkese yürekten teşekkür ediyorum dedi.

İYİ parti İlçe başkanı Hasan Yıldız ise bu seçimleri CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakının kazandığını belirterek "Bununla birlikte sevgi, dostluk ve iyilik kazandı. Ayrıştırmak isteyenler büyük ders aldı" dedi.

İYİ Parti'yi de ziyaret etti

Selvitopu ayrıca İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek ilçe başkanı Hasan Yıldız ve yöneticilerle bir araya geldi. Verdikleri destekten ötürü partililere teşekkür etti.