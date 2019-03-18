Muhittin Selvitopu: Siyaset araç, hizmet ise amaç

Hafta sonu hemşehri derneklerini ziyaret eden Başkan Selvitopu, 'Karabağlar'ın planlarını tamamladıklarını belirterek, 'Bunlar uygulamaya geçince Karabağlar, İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olacak' dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, hafta sonuna yoğun bir program sığdırdı. Gittiği her yerde vatandaşların da büyük ilgisiyle karşılaşan Selvitopu, yoğun hafta sonu mesaisine Sivas Kangal Hamal Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ne yaptığı ziyaret ile başladı. Sırasıyla Tokat Artova Tuzla Köyü Derneği, Cennetçeşme Merkez Kahveler toplantısı, Cennetçeşme esnaf ziyareti ile devam eden Selvitopu, son olarak da Barış ve Selvili Mahallesi sakinleriyle yaptığı kahve toplantısıyla programını tamamladı.

Başkan Selvitopu'nun yoğun programının ilk ziyareti olan Sivas Kangal Hamal Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere diğer tüm ziyaretlerine CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız eşlik etti. Dernek Başkanı Yadigar Altun ve dernek üyelerinin tam kadro katıldığı ziyarette yaptıkları planlamalardan söz eden Başkan Selvitopu, planlamalar uygulanmaya başladığı andan itibaren Karabağlar'ın İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olacağını söyledi. Selvitopu buradan Tokat Artova Tuzla Köyü Derneği'ne geçti. Dernek Başkanı Rüstem Arslan ve belediye meclis üyesi adayları tarafından karşılanan Selvitopu, önümüzdeki dönemde de derneklerle el ele kol kola dayanışma içerisinde çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Dürüst ve temiz adam

Başkan Selvitopu'nun bundan sonraki durağı Cennetçeşme'de bulunan Baki Onay ve Mervan Doğan'ın sahibi olduğu merkez kahveler oldu. Burada da tıklım tıklım kalabalıkta vatandaşlar Selvitopu'na sevgi gösterisinde bulundu. Kahve sahibi Baki Onay, Selvitopu'nu 5 yıldır yakından takip ettiklerini belirterek "Kendisi ne çaldı, ne de çaldırdı. Dürüst ve temiz adam, kendisini sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Belediye meclis üyesi adayı Sait Karaaslan ise Karabağlar'ı marka kent haline getireceklerini söyledi.

Türkiye'de örnek dönüşüm

Burada vatandaşlara seslenen Başkan Selvitopu, kendisine gösterilen yoğun ilgi ve sevgi için teşekkür ederken, 31 Mart'ta baharı hep birlikte yaşayacaklarını sözlerine ekledi. Bakanlığın 540 hektar üzerinde yaptığı kentsel dönüşümün 7 yıldır sonuçlanmadığını ifade eden Selvitopu, "Kentsel dönüşümde örnek mi arıyorsunuz. İşte Uzundere yapılan konutlara bakın. Bunu Türkiye'ye örnek dönüşümü yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Bakanlık yetkililerine sesleniyorum. 7 yıldır insanımızı bekletmeye kimsenin hakkı yok. Bu yetki lütfen Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade edilsin. Biz bu sorunu insanlarımızla oturur uzlaşı içerisinde çözeriz" dedi.

Cennetçeşme esnafını da ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, daha sonra Selvili ve Barış Mahalle sakinleriyle görüştü. Selvitopu burada da siyaset yapmak için değil, hizmet etmek için yeniden Karabağlar Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu hatırlatarak, "Siyaset benim için araç. Benim asıl amacım 500 bin insanımıza eşit hizmet verebilmek" diye konuştu.