Muhittin Selvitopu’ndan ev ziyareti

Seçim çalışmalarına yoğun bir biçimde devam eden Karabağlar Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu eşi Fügen Selvitopu ile birlikte ev ziyareti yaptı.

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Emine Ürey’in evine konuk olan Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Ürey ailesi ve komşuları ile birlikte kahvaltı yaptı.

Hizmeti insanların ayağına götüreceğiz

Kahvaltı sonrası başta yenilenen imar planları olmak üzere gerçekleştirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Muhittin Selvitopu, özellikle her mahalleye açmayı hedefledikleri semt merkezleri ve belirli noktalara açılacak olan kültür merkezleri ile hizmeti insanların ayağına götüreceklerini vurguladı. Siyaseti araç olarak gördüğünün altını çizen Selvitopu asıl amacının Karabağlar’ı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.