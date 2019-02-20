Murat Bakan: Buca'da kriz olmaz

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Buca'da Suat Nezir'in yerine son anda Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesini değerlendirdi. Bakan, "Suat Nezir de, Erhan Kılıç da iyi iki CHP'lidir. Hayal kırıklığını anlıyorum ama kriz çıkacağını sanmıyorum" dedi.

Murat Bakan: Buca'da kriz olmaz
20 Şubat 2019 Çarşamba 11:06

Gökay Akgün - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, aday listelerinin tesliminin son gününde Buca'da yaşanan aday değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce aday olarak tanıtılan Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin CHP Genel Merkezi'nin takdiriyle gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan, "Genel Merkez'in bu kararı verirken mutlaka mâkul nedenleri vardır. Ben, bu nedenleri bilmiyorum. Ancak, adaylığından vazgeçilen arkadaşımızın da, yerine aday gösterilen arkadaşımızın da iyi birer CHP'li olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Tartışmalar bitmeli

"Suat Nezir; uzun yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz, genç, çalışkan, başarılı bir partilimizdir" diyen Murat Bakan, "Aynı sıfatlar, Buca adayımız olarak YSK'ya adı verilen Erhan Kılıç için de geçerli. O da partimizin rozetiyle Meclis Üyesi ve ilçe belediyesinde Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Suat Nezir'in hayal kırıklığını anlıyorum. Ancak artık parti içi tartışmaları bitirme vakti. Olayın sıcaklığı geçtikten sonra, hem Suat Nezir'in hem de Erhan Kılıç'ın, CHP bayrağını Buca'da daha yükseğe taşımak için çalışacağından şüphem yok. Kriz çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Erhan Kılıç #Suat Nezir #buca #murat bakan #İzmir Milletvekili #chp
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Birol Gütlek - 3 saat önce
Erhan Kılıç arkadaşımızda iyi bir insan Chp li demokrat hıkukçu. Suat Nezir'e tşk ler iyi bir Chp li. Bu genel merkez takdiridir. Başarılar Erhan Kılıç vr tüm Chp camiasıns. Ben emrkli bankacı vr devlet mem. Chp buca üyesi. Atatürkçü demokrat yurtsrverim. Gün CHP de bitlik günüdür. Kılıçdaroğlu başkanımızıda tam destkekç Oylarımız Tütkiye için CHP ye
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