Murat Bakan: Mutlak korunacaktı sular altında

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de bulunan, 'mutlak korunması gereken alan' olarak belirtilen ve şu an sular altında olan Antik Roma dönemine ait alanın neden korunmadığını sordu.

Şefika Bal - Konak'ta mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için 2016'da yap-işlet-devret modeliyle çalışmalara başlanmış, iş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlanılmış ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede inşaat çalışmaları durdurulmuştu. Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan tarihi kalıntılarla ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen kararla bölgede sondaj yapılmış, kalıntılar incelenmiş ve taşınmaz üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Roma Dönemi'ne ait liman, hamam yapısı olduğu düşünülen kalıntıların ortaya çıktığı belirtilmişti. Söz konusu bölgedeki tarihi kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü'nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi yönünde karar alınmıştı.

Soru önergesi verdi

Fakat İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda belirtildiği gibi, bir dönemin sosyo-kültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşılan ve 'mutlak korunması gerekli alan' olarak değerlendirilen söz konusu alanda gerekli çalışmalar yürütülemiyor. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Gerekli çalışmaların yürütülmemesinin nedeni ile tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacağını soran CHP'li Bakan, çalışmaların derhal başlaması için çağrıda bulundu.

Neden çalışma yapılmıyor?

1 - İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda belirtildiği gibi, bir dönemin sosyo-kültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşılan ve 'mutlak korunması gerekli alan' olarak değerlendirilen söz konusu alanda gerekli çalışmaların yürütülmemesinin nedeni nedir?

2 - Tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacaktır? Çalışmaların tamamlanmasına ilişkin öngörülen süre nedir?

3 - 'Mutlak korunması gerekli alan' olarak değerlendirilen söz konusu tarihi alan arkeolojik çalışmalar tamamlandıktan sonra ne şekilde değerlendirilecektir?