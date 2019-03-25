Müsavat Dervişoğlu: Biraz namuslu olun!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP tarafından sürekli dile getirilen Millet İttifakı meclis üyesi aday listelerinde "teröristlerin" yer aldığı iddiasına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Anladık korkuyorsunuz ama biraz namuslu olun" dedi.

31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça söylemler sertleşiyor, partiler seçmenlerin kararını etkileyebilmek için son hamlelerini yapıyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı cephesi, seçim propagandasını "beka" söylemi üzerinden sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın il ya da ilçe belediyeleri kazanmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla bir tutan ifadeler kullanan Cumhur İttifakı liderleri, örneğin Kınık Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı'nın adayı seçildiği takdirde devletin "dış güçlere karşı" savunmasız kalacağı tezini öne sürüyor.

AK Parti ve MHP'nin bu söylemi, beraberinde "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin CHP ve İYİ Parti'den ibaret olmadığı" iddiasını da getiriyor. Hem CHP hem de İYİ Parti'nin üst düzey isimleri, başka hiçbir partinin ittifaklarında yer almadığını defalarca tekrarlasa da, Cumhur İttifakı ısrarla Millet İttifakı'na HDP'nin ve Saadet Partisi'nin de dâhil olduğunu öne sürüyor.

Hatırlanacağı üzere Bitlis Ahlat'ta ve Iğdır'da İYİ Parti, HDP'nin seçimi kazanma olasılığına karşı aday çıkarmayarak, seçmenlerini Cumhur İttiifakı'nın adayına oy vermeye çağırmıştı. Ancak AK Parti ve MHP, Millet İttifakı'nın bu ve benzeri icraatlarına rağmen söylemlerini giderek daha da suçlayıcı hâle getiriyor.

Belediye başkanı ve maclis üyesi aday listelerinin kesinleşmesinin ardından Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki parti, Millet İttifakı'nın "PKK'lı teröristleri meclis üyesi yapacağı" iddiasını dile getirmeye başladı. Bu iddiayla ilgili sürekli başka bir sayı telaffuz ediliyor. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin yetkilileri, "Listedekiler iddia ettiğiniz gibi teröristse niçin gereğini yapmıyorsunuz?" diye sorsa da, karşı cepheden cevap alamıyor.

Söz konusu söylemlerin ara vermeden devam etmesi üzerine İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Dervişoğlu, iddialara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’ye meclis üyeliği adaylıkları üzerinden iftira atıp, karalama kampanyası yapanlar hiç zaman kaybetmeden bilgi kaynaklarını açıklasınlar. YSK mı, mahkemeler mi, emniyet mi, MİB’mi bilelim...

Aksi halde yaptıkları gazetecilik değil, alçaklık olarak tarihe geçecektir.

Aldığımız özel bilgiler çerçevesinde Cumhur İttifakına mensup partilerin adayları arasında 1500 adet FETÖ, 1000 adet de PKK sempatizanı vardır dersek ve bunu bir gazete yada internet sitesinde yayınlatırsak bu millet inanacak mı?

Anladık korkuyorsunuz ama biraz namuslu olun!

Herkes müsterih olsun.

Bu alçakça iftiraların hesabını önce sandıkta sonra da adalet huzurunda birbir soracağız.

Milletimiz üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde,geriye kalanlara çekidüzen vermek bizim vazgeçilmez vazifemizdir.

Bize inanın ve güvenin yeter.

MUTLAKA BAŞARACAĞIZ"

İyi Parti’ye meclis üyeliği adaylıkları üzerinden iftira atıp, karalama kampanyası yapanlar hiç zaman kaybetmeden bilgi kaynaklarını açıklasınlar. YSK mı, mahkemeler mi, emniyet mi, MİB’mi bilelim...

Aksi halde yaptıkları gazetecilik değil, alçaklık olarak tarihe geçecektir. — Müsavat Dervişoğlu (@musavatiyiparti) 24 Mart 2019

Aldığımız özel bilgiler çerçevesinde Cumhur İttifakına mensup partilerin adayları arasında 1500 adet FETÖ, 1000 adet de PKK sempatizanı vardır dersek ve bunu bir gazete yada internet sitesinde yayınlatırsak bu millet inanacak mı?

Anladık korkuyorsunuz ama biraz namuslu olun!!! — Müsavat Dervişoğlu (@musavatiyiparti) 24 Mart 2019